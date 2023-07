'Verstappen kon in Hongarije nog sneller', nieuwe plannen F1 Academy onthuld | GPFans Recap

Vincent Bruins

Woensdag 26 juli 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Niet alleen Ferrari sneerde naar Mercedes, maar ook Lando Norris en Max Verstappen staken de draak met het Duitse team. Frédéric Vasseur reageerde namelijk op opmerkingen van Toto Wolff over het feit dat de Mercedes-teambaas het gevoel heeft met een Formule 2-auto deel te nemen. Norris en Verstappen gingen in op opmerkingen van Lewis Hamilton dat zijn auto slechter zou zijn dan de McLaren. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko heeft ondertussen een verrassende uitspraak gedaan over de snelheid van de regerend wereldkampioen. Daarnaast heeft de FIA een update gegeven over het onderzoek naar het budgetplafond en heeft de Formule 1 nieuwe plannen bekendgemaakt voor de F1 Academy. Ondertussen blikken we ook vooruit op de Grand Prix van België die aankomend weekend zal worden verreden. Er is namelijk storm op komst.

Ferrari reageert op Formule 2-opmerkingen van Wolff: 'Red Bull nu hetzelfde als Mercedes toen'

Max Verstappen won de Grand Prix van Hongarije afgelopen zondag met de grootste voorsprong tot nu toe dit seizoen en dat was ook Toto Wolff opgevallen. De teambaas van Mercedes vertelde na afloop van de race dat hij het gevoel heeft met een Formule 2-auto deel te nemen, terwijl Red Bull Racing een Formule 1-auto heeft. Ferrari-teambaas Vasseur hoorde over de vergelijking die Wolff had gemaakt en zei tegenover de aanwezige media op de Hungaroring, geciteerd door Crash.net: "Geef hem een F2-auto en hij zal het dan wel zien. Red Bull staat nu vooraan, maar dat gevoel was volgens mij hetzelfde, toen Mercedes een paar jaar geleden de beste was. Eerlijk gezegd is het belangrijkste om op jezelf te focussen en om te proberen het beste te halen uit wat je hebt, zo weinig mogelijk fouten te maken, en beter werk te leveren. En dan wat gebeurt, dat gebeurt." Meer lezen? Klik hier!

FIA geeft update over uitgebreid onderzoek naar budgetplafond van 2022

Vorige week kwamen er geruchten naar buiten dat drie teams in 2022 het budgetplafond zouden hebben overschreden. De FIA heeft laten weten dat het zich niet laat afleiden door de geruchten en veegt ze dan ook van tafel. De autosportbond is er vooral op gefocust het onderzoek volgens plan uit te voeren. "Het veldwerk voor de auditing is nog aan de gang en zal naar verwachting in de komende weken worden afgerond, waarna er een periode zal zijn voor de afronding met een beoordeling van het onderzoek. Er is nooit een specifieke deadline voor de certificering geweest en dat zal er ook nooit zijn, en alle geruchten over vertragingen in dit proces of mogelijke overschrijdingen zijn volledig ongegrond," zo maakte de FIA bekend in een statement. Meer lezen? Klik hier!

Norris en Verstappen steken de draak met Hamilton : "Lewis klaagt veel over ons"

Lewis Hamilton heeft regelmatig opmerkingen gemaakt over de toegenomen snelheid van McLaren. Deze werden het mikpunt van spot toen het ter sprake kwamen tijdens de persconferentie na afloop van de Hongaarse Grand Prix. Lando Norris en Max Verstappen reageerden op Hamilton en Mercedes en konden het niet nalaten de draak te steken met hun concurrenten: "Lewis klaagt veel over hoe geweldig onze auto is en hoe slecht die van hun is," aldus Norris. "Maar zij hebben helemaal geen slechte auto, het hele seizoen al niet." Verstappen besloot hierop in te haken en stookte het vuurtje nog wat verder op. "Zij (Mercedes, red.) zijn zo snel en hebben zo'n hoge topsnelheid. Ik denk dat als ik die auto zou moeten rijden, dat ik mijn nek niet eens recht kan houden, zó snel is die auto," zo sputterde de Red Bull-coureur. Meer lezen? Klik hier!

Maak je borst maar nat: kletsnatte dagen op komst voor sprintweekend in België

Aankomend weekend staat de Grand Prix van België op het programma op Spa-Francorchamps. Het is het derde sprintweekend van het seizoen en dat betekent dat we op zowel vrijdag, zaterdag als zondag de nodige actie mogen verwachten. En alsof dat nog niet genoeg is, doen de weergoden er nog een schepje bovenop. Donkere wolken, volgepakt met de nodige neerslag, verzamelen zich inmiddels rondom Luik, de provincie waar het raceweekend plaats gaat vinden. Vandaag was het nog droog en aangenaam in België, maar vanaf morgen slaat het weer drastisch om en gaat het bijna een week lang onafgebroken regen. Het zal niet voor het eerst zijn dat de fans hun paraplu's, poncho's en regenjassen mogen inpakken. De weerstations, waaronder Weeronline.nl, voorspellen een kletsnat sprintweekend in Stavelot. Meer lezen? Klik hier!

Alle Formule 1-teams zullen vrouwelijke coureurs voor F1 Academy van 2024 nomineren

De F1 Academy is een kampioenschap met Formule 4-auto's waar alleen vrouwelijke coureurs in mogen rijden. Vijftien doen mee aan de F1 Academy, verdeeld over vijf teams: ART Grand Prix, Campos Racing, het Nederlandse MP Motorsport, Prema Racing en Rodin Carlin. Het veld zal volgend jaar niet uitbreiden, maar wel zullen de huidige Formule 1-teams ieder één coureur mogen nomineren. Op die manier worden voor 2024 tien van de vijftien zitjes gevuld. Ook worden de kleurstellingen van de Formule 1-teams overgenomen in de F1 Academy. De overige vijf stoeltjes zullen via andere sponsors bemachtigd worden. De rijdersbezetting zal later bevestigd worden. Meer lezen? Klik hier!

Marko onthult na gigantische voorsprong in Hongarije: "Max kon nog veel sneller"

Max Verstappen kwam met ruim een halve minuut voorsprong als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Hongarije; de grootste voorsprong in bijna twee jaar tijd. Toch had dit gat nog veel groter kunnen zijn. In een interview met het Oostenrijkse OE24 geeft Red Bull-hoofdadvsieur Dr. Helmut Marko aan dat Verstappen absoluut niet voluit ging op de Hungaroring. Als hij geconfronteerd wordt met het gat van meer dan 33 seconden dat Verstappen had ten opzichte van Lando Norris, zegt hij: "Dat klopt, we lopen ver voor als het gaat om racepace. Max had eigenlijk nog sneller kunnen rijden, hij zat bij lange na nog niet op de limiet." Meer lezen? Klik hier!