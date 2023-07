Jeen Grievink

Woensdag 26 juli 2023 17:00 - Laatste update: 17:03

Max Verstappen kwam met ruim een halve minuut voorsprong als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Hongarije; de grootste voorsprong in bijna twee jaar tijd. Toch had dit gat nog veel groter kunnen zijn. Verstappen reed namelijk niet voluit, zo onthult Dr. Helmut Marko.

Hoewel Verstappen de race in Boedapest een keer vanaf de tweede positie moest aanvangen, had hij amper één bocht nodig om de leiding terug te veroveren van Lewis Hamilton. Vervolgens kon hij zijn eigen race rijden en kwam hij met een absurde voorsprong van +33.731s als winnaar over de finish. Het was de grootste voorsprong sinds tijden. Een enorme domper voor de concurrentie, die het tempo van Verstappen al het gehele seizoen niet kunnen volgen. Deze domper wordt echter alleen nog maar groter nu Marko heeft onthuld dat Verstappen het nog rustig aan deed in Hongarije. De voorsprong had veel groter kunnen zijn.

Verstappen kon nog sneller in Hongarije

In een interview met het Oostenrijkse OE24 geeft de Red Bull-topman aan dat Verstappen absoluut niet voluit ging tijdens de Grand Prix van Hongarije. Als hij geconfronteerd wordt met het gat van meer dan 33 seconden dat Verstappen had ten opzichte van Lando Norris, zegt Marko: "Dat klopt, we lopen ver voor als het gaat om racepace. Max had eigenlijk nog sneller kunnen rijden, hij zat bij lange na nog niet op de limiet."

Sporadisch een kans voor concurrenten

De concurrentie lijkt in 2023 gewoonweg geen kans te hebben tegen Verstappen, maar volgens Marko kan er zich soms een kansje voordoen. "Als de auto niet in de beste positie verkeert, zoals tijdens de kwalificatie in Boedapest, dan voelen we dat de anderen dichterbij komen", zo zegt hij.