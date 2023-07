Vincent Bruins

Woensdag 26 juli 2023 06:19

Vorige week kwamen er geruchten naar buiten dat drie teams in 2022 het budgetplafond zouden hebben overschreden. Namen van de teams werden niet genoemd, maar Lewis Hamilton liet weten het "zorgwekkend" te vinden dat er überhaupt geruchten zijn en is benieuwd naar wat de straf zal zijn. Mercedes-teamgenoot George Russell vindt dat teams die voor de tweede keer de budgetcap schenden, harder bestraft moeten worden dan normaal. De FIA heeft laten weten dat het zich niet laat afleiden door de geruchten en veegt ze dan ook van tafel. De autosportbond is er vooral op gefocust het onderzoek volgens plan uit te voeren.

Red Bull-teambaas Christian Horner zit in ieder geval niet met het budgetplafond in de maag: "Vorig jaar heeft Max [Verstappen] een voorvleugel beschadigd en Checo [Pérez] had alleen maar een crash in Monaco," zei hij afgelopen weekend tegenover Sky Sports F1 over het bijna schadevrije seizoen van de Oostenrijkse renstal in 2022. "Daarnaast hadden we weinig aan de auto verder ontwikkeld. We zaten daarom meerdere miljoenen onder het budgetplafond vorig jaar, aangezien schade van crashes en de ontwikkeling van de auto veel kunnen kosten." Red Bull overschreed in 2021 wel het budgetplafond en kreeg onder andere een boete van zeven miljoen dollar.

Statement FIA

De FIA heeft geen haast met het uitgebreide onderzoek, zolang het maar goed gebeurt. Dat maakte de autosportbond bekend in een statement: "Het veldwerk voor de auditing is nog aan de gang en zal naar verwachting in de komende weken worden afgerond, waarna er een periode zal zijn voor de afronding met een beoordeling van het onderzoek. Er is nooit een specifieke deadline voor de certificering geweest en dat zal er ook nooit zijn, en alle geruchten over vertragingen in dit proces of mogelijke overschrijdingen zijn volledig ongegrond. De Cost Cap Administration zal haar bevindingen formeel communiceren volgens de procedure die is vastgelegd in de financiële reglementen. Het tijdsbestek is met opzet niet vastgelegd om de degelijkheid en de doeltreffendheid van het onderzoek niet in het gedrang te brengen."