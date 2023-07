Jeen Grievink

Woensdag 26 juli 2023 11:44 - Laatste update: 12:16

De Grand Prix van België belooft een kletsnat meerdaags evenement te worden. Zowel de kwalificatie, de Sprintrace als de hoofdrace lijken onder uiterst natte omstandigheden plaats te gaan vinden. De laatste weersvoorspellingen laten zien dat we een enorme hoeveelheid regen mogen verwachten in Stavelot.

Aankomend weekend staat de Grand Prix van België op het programma op Spa-Francorchamps. Het is het derde sprintweekend van het seizoen en dat betekent dat we op zowel vrijdag, zaterdag als zondag de nodige actie mogen verwachten. En alsof dat nog niet genoeg is, doen de weergoden er nog een schepje bovenop. Donkere wolken, volgepakt met de nodige neerslag, verzamelen zich inmiddels rondom Luik, de provincie waar het raceweekend plaats gaat vinden. Vandaag is het nog droog en aangenaam in België, maar vanaf morgen slaat het weer drastisch om en gaat het bijna een week lang onafgebroken regen.

Artikel gaat verder onder video

Kletsnatte dagen tijdens Grand Prix van België

Het raceweekend in België is ieder jaar weer enorm in trek bij Nederlanders. Zij pakken massaal de auto om af te reizen richting Spa, waar ze hun held - doorgaans Max Verstappen - naar de overwinning hopen te zien rijden. Niet voor het eerst, mogen de fans hun paraplu's, poncho's en regenjassen wel inpakken. De weerstations, waaronder Weeronline.nl, voorspellen een kletsnat sprintweekend in Stavelot. Vanaf donderdag komt het met bakken uit de hemel, met een maximum van 21,6 millimeter. De kans op neerslag neemt gedurende het weekend wel iets af, maar de dreiging van een spekgladde baan is enorm.

Meeste regen aan begin van het weekend

Donderdag, de gebruikelijke persdag in de paddock, gaat kletsnatte voetjes opleveren. Er wordt maar liefst 21,6 millimeter regen verwacht. De kans hierop wordt geschat op maar liefst 90%. Vrijdag, de dag van de kwalificatie voor de Grand Prix, ziet er al niet veel beter uit. Het kan de gehele dag gaan regen. De kans is 85% in combinatie met een hoeveelheid van 8,8 millimeter. Zaterdag staan de kwalificatie voor de Sprint en de daadwerkelijke Sprintrace op het programma, maar ook op deze dag is de kans 65% dat de sessies op een kletsnat circuit worden afgewerkt. Er kan die dag 6 millimeter regen vallen, zo is de verwachting.

Bezoekers Spa kunnen zondag duimen voor droog weer

De grootste kans om het droog te houden, is op zondag. Met een neerslagkans van 40%, en dan met name in de ochtend en avond, heb je als bezoeker op deze dag de grootste kans dat je geen nat pak gaat halen. Toch blijft er ook gedurende de Grand Prix van België letterlijk en figuurlijk een donkere wolk boven het circuit hangen. Mocht de hemel openbarsten, dan kan er 3,2 millimeter water vallen. Maak je borst dus maar nat; het raceweekend in België kan nog wel eens de nodige spektakel op gaan leveren.