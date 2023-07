Vincent Bruins

Alle tien Formule 1-teams die momenteel deelnemen aan de koningsklasse van de autosport, zullen ieder een coureur nomineren voor de F1 Academy. De F1 Academy is een kampioenschap met Formule 4-auto's waar alleen vrouwelijke coureurs in mogen rijden. De kleurstellingen van de Formule 1-teams zullen overgenomen worden in de F1 Academy.

De F1 Academy is momenteel bezig aan haar allereerste seizoen. Het werd opgericht, nadat de W Series in financiële problemen raakte. Er zijn al raceweekenden gehouden op de Red Bull Ring, in Valencia, op Barcelona-Catalunya, Zandvoort en Monza. Aankomend weekend wordt er geracet op Paul Ricard en de seizoensfinale vindt plaats in oktober in het voorprogramma van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Marta García is de kampioenschapsleider met 36 punten voorsprong op Hamda Al Qubaisi na vier overwinningen in vijftien races.

Tien van de vijftien zitjes

Er doen vijftien vrouwelijke coureurs mee aan de F1 Academy, verdeeld over vijf teams: ART Grand Prix, Campos Racing, het Nederlandse MP Motorsport, Prema Racing en Rodin Carlin. Het veld zal volgend jaar niet uitbreiden, maar wel zullen de huidige Formule 1-teams ieder één coureur mogen nomineren. Op die manier worden voor 2024 tien van de vijftien zitjes gevuld. Ook worden de kleurstellingen van de Formule 1-teams overgenomen in de F1 Academy. De overige vijf stoeltjes zullen via andere sponsors bemachtigd worden. De rijdersbezetting zal later bevestigd worden. Dit seizoen doet er één Nederlander mee: Emely de Heus. Ze ligt momenteel achtste in het kampioenschap en won Race 1 op Barcelona-Catalunya vanaf pole position.

Susie Wolff

"Allereerst wil ik de Formule 1-teams bedanken voor hun steun en visie, nu we samen aan dit avontuur beginnen," vertelde Susie Wolff, de manager en directeur van de F1 Academy. "Deze mijlpaal toont niet alleen de enorme steun voor de F1 Academy vanuit de hele F1-gemeenschap, maar het zal ook een hele generatie jonge meisjes inspireren om de kansen zowel op als naast het circuit in de autosport te realiseren. Nu we volgend jaar in het voorprogramma staan op de F1-kalender en F1 Academy Discover Your Drive-evenementen organiseren in de aanloop naar onze races, heb ik er alle vertrouwen in dat we op de lange termijn een positieve impact zullen hebben op onze sport."