Max Verstappen won de Grand Prix van Hongarije afgelopen zondag met de grootste voorsprong tot nu toe dit seizoen en dat was ook Toto Wolff opgevallen. De teambaas van Mercedes vertelde na afloop van de race dat hij het gevoel heeft met een Formule 2-auto deel te nemen, terwijl Red Bull Racing een Formule 1-auto heeft. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft op die opmerking gereageerd.

Lewis Hamilton versloeg Verstappen in de kwalificatie met drie duizendsten van een seconde om de pole position te pakken op de Hungaroring. Vanwege een minder goede start verloor de Brit echter direct de leiding aan de Nederlander en hij zag ook de papayakleurige bolides van Norris en Oscar Piastri aan zich voorbijgaan. De laatstgenoemde viel later wat terug en Hamilton lag toen weer op podiumkoers, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Pérez. Ferrari nam tien punten mee haar huis, nadat Carlos Sainz en Charles Leclerc over de streep waren gekomen op de zevende en achtste positie, respectievelijk.

Geef Wolff een F2-auto

"Je ziet hoe Verstappen zijn ronden rijdt en dat is ons doel, maar daar zitten we momenteel ver van af," vertelde Wolff na de race tegenover Sky Sports F1. "Het is een meritocratie. We zullen terugvechten, en races en kampioenschappen winnen, maar vandaag heb je de snelheid gezien die Max had. Het is als een veld van Formule 2-auto's tegen een Formule 1-auto." Vasseur hoorde over de vergelijking die Wolff had gemaakt en zei tegenover de aanwezige media, geciteerd door Crash.net: "Geef hem een F2-auto en hij zal het dan wel zien. Red Bull staat nu vooraan, maar dat gevoel was volgens mij hetzelfde, toen Mercedes een paar jaar geleden de beste was. Eerlijk gezegd is het belangrijkste om op jezelf te focussen en om te proberen het beste te halen uit wat je hebt, zo weinig mogelijk fouten te maken, en beter werk te leveren. En dan wat gebeurt, dat gebeurt."

Inhaalslag op Red Bull

"Red Bull brengt de ene na de andere upgrade mee. En ik denk dat iedereen aan het verbeteren is," vervolgde Vasseur. "De realiteit is echter dat we veel minder verbeteren dan in het verleden door de reglementen en het budgetplafond. Dat betekent dat als er een gat is, het best moeilijk is om een inhaalslag te maken." Achter Red Bull is er steeds weer een ander team de op een na beste. Het ene weekend is het Ferrari, dan weer Mercedes, dan weer McLaren. "Maar iedereen staat altijd achter Red Bull en in ieder geval in de race is het gat enorm," aldus de Fransman. "Om zo'n inhaalslag te maken, moet je niet denken aan Red Bull, maar je moet aan jezelf werken. Dat betekent dat we in elke richting aan het ontwikkelen zijn. We proberen de aerodynamica, de ophanging en van alles te verbeteren. We zijn als een malle aan het pushen."