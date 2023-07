Jeen Grievink

Woensdag 26 juli 2023 08:29

Lewis Hamilton werd het mikpunt van spot toen zijn opmerkingen over McLaren ter sprake kwamen tijdens de persconferentie na afloop van de Hongaarse Grand Prix. Lando Norris en Max Verstappen reageerden op Hamilton en Mercedes en konden het niet nalaten de draak te steken met hun concurrenten.

De laatste paar wedstrijden zit McLaren er bijzonder goed bij. Sinds de Britse renstal nieuwe updates heeft gebracht, weet het te concurreren met Ferrari en Mercedes om de podiumplaatsen. In Oostenrijk greep men nog net naast een podium, maar in Groot-Brittannië en Hongarije mocht Norris steeds naast Verstappen op de tweede plek van het ereschavot plaatsnemen. Hamilton maakte al regelmatig opmerkingen over de toegenomen snelheid van de McLaren, maar volgens Norris heeft de zevenvoudig wereldkampioen zelf ook geen slechte auto en moet hij zich meer op zichzelf focussen dan op zijn concurrenten.

Artikel gaat verder onder video

Norris: Hamilton klaagt veel over onze auto

Na afloop van de Hongaarse Grand Prix schoven Norris en Verstappen aan bij de gebruikelijke persconferentie en werden zij geconfronteerd met de opmerkingen van Hamilton jegens de concurrentie. "Lewis klaagt veel over hoe geweldig onze auto is en hoe slecht die van hun is", zo counterde Norris. "Maar zij hebben helemaal geen slechte auto, het hele seizoen al niet." Verstappen besloot hier op in te haken en stookte het vuurtje nog wat verder op. "Zij (Mercedes, red.) zijn zo snel en hebben zo'n hoge topsnelheid. Ik denk dat als ik die auto zou moeten rijden, dat ik mijn nek niet eens recht kan houden, zó snel is die auto", zo sputterde de Red Bull-coureur.

Boek nu je weekendtickets voor de Grand Prix van Oostenrijk 2024 vanaf 156 euroLees meer

Norris vergeet oorspronkelijke vraag

De sarcastische opmerking van Verstappen zorgde voor een lach bij Norris. "Ik weet het, en dan kom je bij de langzame [bochten] en dan is het verschrikkelijk", zo reageerde de McLaren-coureur, waarna Verstappen weer in de lach schoot. Het feit dat de twee heren flink de draak staken met Hamilton en Mercedes, zorgde er voor dat Norris de oorspronkelijke vraag helemaal was vergeten. "Ik weet niet meer wat de vraag is", zo zegt hij. "Je hebt de hele boel verpest", zo knipoogt hij richting Verstappen.