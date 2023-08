Max Verstappen kan eind september nieuwe beker Hongarije ophalen

Jordy Stuivenberg

Donderdag 17 augustus 2023 11:33

Goed nieuws voor Max Verstappen: eind september kan hij zijn nieuwe trofee voor het winnen van de Grand Prix van Hongarije ophalen. Lando Norris stootte de beker op het podium omver en die brak vervolgens in stukken.

Dat was extra pijnlijk, omdat Herendi Porcelánmanufaktúra maandenlang aan de porseleinen bekers werkte. Die waren per stuk zo’n 40.000 euro waard, omdat er liefst dertig mensen bij het project betrokken waren. Het Hongaarse Formula.hu meldt nu dat de productie van een nieuwe beker inmiddels onderweg is. “Het proces van het maken van de nieuwe trofee is begin augustus opgestart. We zijn nu bezig met het beschilderen. Eind september verwachten we de beker weer klaar te hebben”, aldus CEO Simon Attila.

Norris welkom?

Het Hongaarse medium vroeg de topman ook nog of Lando Norris een bezoekje zou mogen brengen aan het Herendi-atelier. Daarover is echter niets afgesproken, zo benadrukt Atilla. “We verwelkomen iedereen graag in het ontvangstcentrum van onze fabriek, om daar kennis te maken met het extreem professionele proces van het maken van porselein. We hebben echter geen gesprekken gevoerd met het team van Lando over een mogelijk bezoek, we richten ons nu op het maken van de nieuwe beker.”

Herendi kreeg vooral in de dagen na het beker-incident op de Hungaroring veel reacties van over de hele wereld, maar inmiddels is de storm grotendeels gaan liggen. “We waarderen de positieve reacties van de Formule 1-fans. Dat toont voor ons aan dat het de juiste beslissing was om kosteloos een nieuwe beker te maken. We kijken uit naar het moment dat we ‘m kunnen overhandigen aan Max Verstappen.”