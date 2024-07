Bij Red Bull Racing zijn ze niet te spreken over het felle taalgebruik tijdens de intensieve woordenwisseling tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase in Hongarije. Gedurende Grand Prix werd de boordradio veelvuldig gebruikt en een deel hiervan werd live op televisie uitgezonden. Dr. Helmut Marko vindt er het zijne van.

Vloekend en tierend kwam Verstappen over de boordradio in Hongarije. Hij was duidelijk ontevreden over tal van zaken. Ook zijn engineer, Gianpiero Lambiase, hield zich niet in en haalde soms cynisch uit richting zijn coureur. In vrijwel iedere boordradio-bericht van Verstappen werd het F-woord wel minimaal één keer gebruikt. Hij was duidelijk niet in z'n hum en dat werd alleen maar erger toen hij crashte met Lewis Hamilton en hoorde dat de stewards het incident gingen bekijken. Veel van de communicatie tussen Verstappen en Lambiase werd live uitgezonden op televisie en daardoor kon de hele wereld meegenieten. Marko vindt het "op z'n minst ongepast" van beide heren.

Veel kritiek op taalgebruik Verstappen in Hongarije

Het taalgebruik, met name van Verstappen, werd na afloop van de race in Boedapest flink bekritiseerd in de media, maar ook door de fans. Op social media regende het reacties over de licht ontvlambare Verstappen. Ook teambaas Christian Horner bevestigde tussen neus en lippen door dat hij met Verstappen - en Lambiase - ging praten over de vele woede-uitbarstingen. Een deel van de critici was van mening dat het humeur van de Nederlander mede te danken was aan zijn nachtelijke escapades op de simulator. Verstappen nam in de nacht van zaterdag op zondag tot in de late uurtjes deel aan de virtuele 24 Uur van Spa. Marko bevestigde eerder vandaag al dat er met Verstappen gesproken is over deze simactiviteiten en dat de wereldkampioen vanaf nu geen late races meer doet.

Ongepaste opmerkingen Lambiase en Verstappen

Diezelfde Marko laat ook weten dat hij niet gediend is van het taalgebruik dat Verstappen en Lambiase naar elkaar uitsloegen in Hongarije. "Van het een kwam het ander, de emoties liepen hoog op", zo laat Marko weten in zijn column voor Speedweek. "Het waren op z'n minst ongepaste opmerkingen van de race-engineer [Lambiase, red.] en ook van Max. En dan was er ook nog die laatste actie toen Hamilton en Verstappen een Williams voorbij gingen en Max een gaatje zag, meteen in dit gat sprong en toen was er een crash."

