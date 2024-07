Max Verstappen baarde afgelopen weekend opzien door tot laat in de nacht te simracen en na zijn bijzondere boardradio's op zondag kwam er redelijk wat commentaar op de drievoudig wereldkampioen. Inmiddels blijkt het zo te zijn dat het team met hem besproken heeft dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren.

De Grand Prix van Hongarije werd voor Verstappen en Red Bull een race om snel te vergeten. Eigenlijk het hele weekend zat er totaal niet de snelheid in de wagen die men zou willen en dat zorgde voor een hoop frustraties en irritaties bij de drievoudig wereldkampioen. Op de zondag was hij niet te genieten op het vele radioverkeer dat we hoorden tijdens de race. Meermaals kreeg hij het flink met Gianpiero Lambiase aan de stok en uiteindelijk belandde hij ook nog in een crash met Lewis Hamilton waarin het duidelijk was dat hij met het stoom uit zijn oren in de bolide zat. De frustrerende middag in Boedapest leverde uiteindelijk een vijfde plek op.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere bescherming Horner en Marko

Met name de slaaptijden van Verstappen, die het afgelopen weekend tot diep in de nacht aan het simracen was voor Team Redline, waren onderwerp van gesprek. Na afloop sprong Marko voor hem in de bres: "Hij was in Imola nog langer wakker. Ik weet niet waar de slaaptijden ook alweer vandaan kwamen - en hij won de race. Max heeft een ander ritme dan ik of andere mensen. Het tijdstip waarop hij gisteren naar bed ging, is niets ongewoons voor hem." Even later liet ook teambaas Christian Horner weten dat ze niet van plan zijn om Verstappen een halt toe te roepen wat betreft zijn nachtelijke escapades: "Max weet heel goed wat er van hem verwacht wordt, hoe hij races moet winnen en hoe hij wereldkampioen moet worden. We vertrouwen op zijn inschattingen."

Verbod voor Verstappen

Inmiddels is het enkele dagen later en blikt Marko in zijn column voor Speedweek terug op de race van afgelopen weekend. Ook het tot diep in de nacht simracen van Verstappen wordt opnieuw behandeld en inmiddels blijkt dat er dus toch wél een verbod besproken is op het tot diep in de nacht online racen na Hongarije: "Max Verstappen had dit weekend een nogal dunne huid en het duurde niet lang tot er kritiek kwam. Niet raar, als je de halve nacht aan het simracen bent." Vervolgens verdedigt Marko nogmaals het feit dat hij in Imola hetzelfde deed en hij die race won. Toch zijn er nieuwe afspraken gemaakt: "Zijn deelname aan de simrace zo laat in Hongarije kwam alleen maar omdat een coureur uit zijn team niet beschikbaar was. We hebben echter afgesproken dat hij in de toekomst op zo'n laat tijdstip geen simraces meer zal gaan rijden", zo klinkt de opvallende ommezwaai bij het team van Red Bull.

Gerelateerd