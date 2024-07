Max Verstappen deed tijdens en na de Grand Prix van Hongarije enkele felle uitlatingen over zijn team. Ook was de Red Bull-coureur na afloop niet van plan zijn excuses te maken voor zijn tirades over de boordradio. Christian Horner lijkt zijn coureur nog wel even onder vier ogen te willen spreken. "Dat doen we niet in de media", zo zei de teambaas op de Hungaroring.

Verstappen had er afgelopen weekend flink de pee in. Red Bull kwam met een veelbelovend updatepakket naar Boedapest en Verstappen had hier hoge verwachtingen van. Hij had gehoopt dat zijn team zou terugslaan richting de concurrentie, die met rasse schreden dichterbij zijn gekomen. Niets bleek minder waar, want McLaren was zowel in de kwalificatie als in de race de betere. Verstappen had gehoopt dan ten minste de laatste plek op het podium veilig te kunnen stellen, maar ook dit lukte niet. Dit leidde tot de nodige frustraties en Verstappen kwam gedurende de race dan ook meermaals woedend op de boordradio. Het F-woord werd er te pas en te onpas ingegooid en alles en iedereen kreeg er van langs. Ook na de race bleef Verstappen kritisch en wilde hij ook geen excuses maken voor zijn tirades. Maar wat vindt Horner hier eigenlijk van?

Gesprekken achter gesloten deuren

Na afloop van de race werd Horner op de Hungaroring gevraagd naar de verbale oorlog die Verstappen tentoonspreidde. De Brit erkende dat niet alles goed ging en snapt dat Verstappen daardoor geïrriteerd was. "Het was heel moeilijk om in vuile lucht een voorligger te volgen. Dat hebben we onderschat. Ik snap dat Max gefrustreerd was", zo zegt Horner, die vervolgens zijn woorden zorgvuldig weegt. Gaat hij Verstappen op het matje roepen? "Iedereen kan zien dat we meer snelheid moeten vinden en iedereen werkt daar hard aan. Welke discussies we ook voeren, die zullen achter gesloten deuren plaatsvinden", zo houdt Horner zich enigszins op de vlakte.

Heeft simracen in de nacht humeur Verstappen beïnvloedt?

Verstappen kreeg zondagmiddag ook het verwijt dat zijn slechte nachtrust wellicht iets te maken had met zijn humeur en het resultaat. De Nederlander zat tot diep in de nacht nog achter zijn sim om deel te nemen aan de virtuele 24 Uur van Spa. Horner denkt dat Verstappen prima zelf kan inschatten of dit soort dingen verstandig zijn, zo kort voor een Grand Prix. "Max weet heel goed wat er van hem verwacht wordt, hoe hij races moet winnen en hoe hij wereldkampioen moet worden. We vertrouwen op zijn inschattingen", zo zegt Horner.

Horner wil niets kwijt aan de media

Verstappen gaf tijdens de race af op zowel zijn auto, zijn engineer als de strategie van het team en deed dat eerder in het weekend ook al toen hij zei dat er eens wat mensen wakker moeten worden. Maar of hij voor al deze uitlatingen berispt gaat worden door zijn team, wil Horner niet aan de media laten weten. "Nogmaals: we werken als team altijd samen en als er discussies zijn over wat dan ook, dan doen we dat niet in de media", aldus de teamchef.

