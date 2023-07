Horner verklaart exit De Vries voor Zandvoort, Vandoorne in actie voor Aston Martin | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 25 juli 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nyck de Vries werd voor de zomerstop nog ontslagen als coureur bij Scuderia AlphaTauri. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft onthuld waarom de Nederlander vóór zijn thuisrace op Zandvoort moest vertrekken. Max Verstappen heeft ondertussen gereageerd op uitspraken van Lewis Hamilton, nadat de Brit stelde dat Verstappen hem in de weg zat bij de start in Hongarije. Hamilton liet ook weten wat hij vond van de exit van De Vries. Red Bull brak afgelopen weekend een record dat al 35 jaar stond en hoofdontwerper Adrian Newey vertelde zo trots als een pauw te zijn. Alfa Romeo heeft het probleem dat schuilde achter de rampzalige start van Zhou Guanyu op de Hungaroring, uitgelegd. Ondertussen richten we onze ogen ook op aankomend weekend. Na de Grand Prix van België zal Stoffel Vandoorne namelijk achter het stuur kruipen van de Aston Martin.

Horner legt uit waarom De Vries niet tot Zandvoort mocht blijven zitten bij AlphaTauri

Nyck de Vries moest nog voor de zomerstop zijn koffers pakken bij het team van Scuderia AlphaTauri. Een opvallend besluit, want normaliter wordt een coureur op z'n vroegst gedurende de seizoenspauze uit zijn stoeltje getild. De Vries kreeg deze kans niet en werd zodoende ruimschoots voor zijn thuisrace in Zandvoort ontslagen. Christian Horner legt uit waarom ze niet hebben gewacht. "Ik denk dat de situatie duidelijk was," begon de teambaas van Red Bull in de F1 Nation-podcast. "Het was een kwestie van 'Oke, wat heeft het voor zin om te wachten?'" Volgens Horner was het al langer duidelijk dat er wat moest gebeuren en was wachten tot Zandvoort daarom geen optie. Red Bull had dan liever dat Ricciardo een paar races extra had om te wennen aan de AlphaTauri. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen reageert op Hamilton: "Gaf hem bij de start genoeg ruimte"

Max Verstappen heeft gereageerd op de uitspraken van Lewis Hamilton na de Formule 1 Grand Prix van Hongarije. De Brit stelde dat hij naar buiten werd geduwd door de Nederlander: "Ik had een beetje last van wheelspin, het was niet de beste start, maar ook geen gigantisch slechte. Ik werd in de weg gezeten door Max aan de binnenkant, hij duwde mij naar buiten en toen verloor ik posities aan McLaren," aldus de Brit. Toen Verstappen tijdens de persconferentie na de race in Hongarije de vraag kreeg of hij het gevoel had dat hij Hamilton bij de start genoeg ruimte had gegeven, had de Nederlander een veelzeggend antwoord klaar. "Ja, dat denk ik wel." Vervolgens gaat Verstappen op cynische wijze in op de uitspraken van de Brit. "We zijn door de bocht gekomen zonder dat hij [Hamilton] de binnenkant van de barrière heeft geraakt, dus ik denk wel dat ik genoeg ruimte heb gelaten. Blijkbaar is het lastig voor hun om een Red Bull-auto niet te raken." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton kraakt Red Bull om behandeling De Vries: "Het is triest, heb gewoon medelijden"

Lewis Hamilton liet tijdens het raceweekend in Hongarije weten niet te spreken te zijn over de manier waarop Red Bull Racing is omgegaan met Nyck de Vries. De Nederlandse coureur kreeg slechts tien races de kans bij AlphaTauri en dat is volgens Hamilton lang niet genoeg om iemand te beoordelen. Eerder liet Hamilton al doorschemeren dat het 'typisch Red Bull is' om coureurs zo snel de laan uit te sturen en van die mening is hij nog niet teruggekomen. Hamilton herhaalde bij Viaplay wederom dat hij de manier waarop Red Bull met De Vries is omgegaan, absoluut niet kan waarderen: "Het is triest om te zien welke beslissing er [door Red Bull] is genomen," zo zegt de coureur uit Stevenage. Hamilton heeft dan ook te doen met De Vries. "En ik heb gewoon medelijden met hem." Meer lezen? Klik hier!

Newey trots op Red Bull na nieuwe record: "Had hier nooit van kunnen dromen"

Adrian Newey, de ontwerper van de succesvolle RB18 en de RB19 van dit seizoen, is trots op Red Bull Racing na een succesvol weekend waarin het team na de Formule 1 Grand Prix van Hongarije een nieuw record bij kon schrijven. Het team heeft namelijk, sinds de zege van George Russell in Brazilië eind 2022, twaalf races op rij gewonnen. Het voorgaande record stond op elf zeges van McLaren (1988). In de F1 Nation-podcast ging Newey uitgebreid in op het weekend in Hongarije en het record: "Ik had hier nooit van kunnen dromen. Het McLaren-record uit 1988 verslaan is iets waarvan ik nooit had gedacht dat we het zouden doen, dus het is een eerbetoon aan het hele team, aan het harde werk van alle jongens en de betrouwbaarheid die we tot nu toe dit seizoen hebben gehad." Meer lezen? Klik hier!

Alfa Romeo verklaart rampzalige start van Zhou tijdens Grand Prix van Hongarije

Het door Sauber-gerunde team van Alfa Romeo maakte afgelopen weekend haar beste zaterdag in de Formule 1 mee sinds 2012. Zhou Guanyu en Valtteri Bottas kwalificeerden zich namelijk als vijfde en zevende, respectievelijk, voor de Grand Prix van Hongarije. De eerstgenoemde had echter een rampzalige start en de Zwitserse renstal verliet de Hungaroring zonder een punt te hebben gescoord. Alfa Romeo kon na de race een verklaring geven voor de slechte start van Zhou: "Startend vanaf de vijfde positie had hij een probleem met de strategie van het remsysteem wat een failsafe veroorzaakte in de motor met een rampzalige start van de race tot gevolg. Hij verloor belangrijke posities in de openingsronde en kreeg een tijdstraf van vijf seconden na ongelukkig contact met Daniel Ricciardo, voordat hij als zestiende over de streep kwam. De situatie had uiteindelijk ook impact op zijn teamgenoot Valtteri Bottas." Meer lezen? Klik hier!

Vandoorne in actie voor Aston Martin tijdens test op Spa-Francorchamps

Stoffel Vandoorne zal volgende week deelnemen aan een Formule 1-test na de Grand Prix van België. Er staat namelijk weer een test met Pirelli-banden zonder bandenwarmers op de planning. De Aston Martin-coureur zal op zijn thuiscircuit Spa-Francorchamps voor het eerst achter het stuur van de AMR23-bolide kruipen. De laatste keer dat Vandoorne in een Formule 1-auto reed was met Mercedes in een test in Abu Dhabi na het seizoen van 2020. Hij zal volgende week dus voor het eerst in twee en een half jaar tijd achter het stuur van een Formule 1-auto kruipen en zal ook voor het eerst meters maken in de Aston Martin AMR23. Hij zal de groene bolide delen met vaste coureur Lance Stroll. Ook McLaren, waar Vandoorne eveneens reservecoureur voor is, doet mee aan de Pirelli-test op met Lando Norris en Oscar Piastri. Meer lezen? Klik hier!