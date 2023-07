Jeen Grievink

Lewis Hamilton liet tijdens het raceweekend in Hongarije weten niet te spreken te zijn over de manier waarop Red Bull Racing is omgegaan met Nyck de Vries. De Nederlandse coureur kreeg slechts tien races de kans bij AlphaTauri en dat is volgens Hamilton lang niet genoeg om iemand te beoordelen.

Hamilton werkte in het verleden enige tijd samen met De Vries, toen de 28-jarige nog onderdeel uitmaakte van de Mercedes-familie. De Vries fungeerde in zijn laatste periode bij de Duitse renstal als test-, reserve- en simulatorcoureur, waardoor hij ook veel in contact stond met Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft dan ook een goede band opgebouwd met de Nederlander en vindt het pijnlijk hoe Red Bull met hem is omgegaan. De Vries werd eind vorig jaar aangesteld als opvolger van Pierre Gasly bij AlphaTauri, maar moest al na tien races het veld ruimen bij de juniorenformatie. Dat hij nu al zijn koffers moest pakken, vindt Hamilton "triest" en oneerlijk, zo zegt hij.

Hamilton noemt beslissing Red Bull "triest"

Voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije verscheen Hamilton voor de camera bij Viaplay, waar hem gevraagd werd naar zijn mening over het ontslag van De Vries. Eerder liet Hamilton al doorschemeren dat het 'typisch Red Bull is' om coureurs zo snel de laan uit te sturen en van die mening is hij nog niet teruggekomen. Hamilton herhaalde wederom dat hij de manier waarop Red Bull met De Vries is omgegaan, absoluut niet kan waarderen. "Het is triest om te zien welke beslissing er (door Red Bull, red.) is genomen", zo zegt de coureur uit Stevenage. Hamilton heeft dan ook te doen met De Vries. "En ik heb gewoon medelijden met hem."

Half seizoen niet genoeg voor evaluatie De Vries

Hamilton kan er met zijn verstand niet bij dat Christian Horner en Helmut Marko een nieuwe coureur maar tien races de tijd geven om hem vervolgens de laan uit te sturen. "Weet je, hij had maar tien races...", zo haalt Hamilton zijn schouders op over de werkwijze van Red Bull. "Een half seizoen is niet genoeg om iemand te evalueren."