Nyck de Vries moest nog voor de zomerstop zijn koffers pakken bij het team van Scuderia AlphaTauri. Een opvallend besluit, want normaliter wordt een coureur op z'n vroegst gedurende de seizoenspauze uit zijn stoeltje getild. De Vries kreeg deze kans niet en werd zodoende ruimschoots voor zijn thuisrace in Zandvoort ontslagen. Christian Horner legt uit waarom ze niet hebben gewacht.

Dat De Vries het moeilijk had bij AlphaTauri, was al enige tijd duidelijk. De Nederlander scoorde geen punten en wist ook niet in het spoor te blijven van teamgenoot Yuki Tsunoda. Toch had menigeen verwacht dat De Vries nog wel iets langer de tijd zou krijgen om zich te bewijzen. Minimaal tot aan de zomerstop of tot aan de Grand Prix van Nederland eind augustus. Dit bleek niet het geval, want nog ruim voor de seizoensonderbreking werd De Vries al gebeld door Dr. Helmut Marko met het nieuws dat zijn stoeltje was vergeven aan Daniel Ricciardo. Waarom mocht De Vries niet minstens tot aan zijn thuisrace blijven zitten? Horner heeft het antwoord.

Waarom wachten met ontslag De Vries?

Voor honderdduizenden landgenoten acte de présence geven tijdens je eerste volledige seizoen in de Formule 1: het was een droom voor De Vries. Zover kwam het echter niet en Horner legt uit waarom. "Dat zou betekenen dat hij tot na de zomerstop in de auto moest blijven", zo vertelt de Britse teambaas in de F1 Nation-podcast. "Ik denk dat de situatie duidelijk was. Het was een kwestie van 'Oke, wat heeft het voor zin om te wachten?' Volgens Horner was het al langer duidelijk dat er wat moest gebeuren en was wachten tot Zandvoort daarom geen optie. Red Bull had dan liever dat Ricciardo een paar races extra had om te wennen aan de AlphaTauri.

Red Bull wilde Ricciardo meer tijd geven

"Als we iets gaan doen, kunnen we net zo goed doorgaan en Daniel 12 races de tijd geven om te laten zien waartoe hij in staat is", zo bevestigt Horner. Tevens was het geen geheim dat de Red Bull-teambaas op voorhand al niet erg overtuigd was van De Vries. Horner noemde de aanstelling van de Nederlander dan ook al "een noodoplossing".