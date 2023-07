Vincent Bruins

Dinsdag 25 juli 2023 18:22

Stoffel Vandoorne zal volgende week deelnemen aan een Formule 1-test na de Grand Prix van België. Er staat namelijk weer een test met Pirelli-banden zonder bandenwarmers op de planning. De Aston Martin-coureur zal op zijn thuiscircuit Spa-Francorchamps voor het eerst achter het stuur van de AMR23-bolide kruipen.

De 31-jarige uit Kortrijk heeft al een boel ervaring in de koningsklasse van de autosport. Als invaller van Fernando Alonso maakte hij zijn debuut in de Grand Prix van Bahrein in 2016 en scoorde meteen een punt voor McLaren. In 2017 en 2018 kwam hij voltijds uit voor het Britse team. Vervolgens maakte hij de overstap naar de Formule E, waar hij momenteel bezig is aan zijn vijfde seizoen. Tegenwoordig rijdt hij voor DS Penske, maar vorig jaar werd hij nog wereldkampioen met Mercedes, waar hij ook Formule 1-reservecoureur voor was van 2020 tot en met 2022. Sinds dit jaar is hij test- en reservecoureur voor Aston Martin.

Pirelli-test

De laatste keer dat Vandoorne in een Formule 1-auto reed was met Mercedes in een test in Abu Dhabi na het seizoen van 2020. Hij zal volgende week dus voor het eerst in twee en een half jaar tijd achter het stuur van een Formule 1-auto kruipen en zal ook voor het eerst meters maken in de Aston Martin AMR23. Hij zal de groene bolide delen met vaste coureur Lance Stroll. Ook McLaren, waar Vandoorne eveneens reservecoureur voor is, doet mee aan de Pirelli-test op Circuit de Spa-Francorchamps met Lando Norris en Oscar Piastri. Een mogelijk verbod op bandenwarmers is een van de discussiepunten waar de F1 Commission deze week over in gesprek zal gaan.