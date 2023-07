Kimberley Hoefnagel

Donderdag 20 juli 2023 21:20

Volgens Stoffel Vandoorne mogen we niet onderschatten hoe moeilijk het voor een rookie is om zijn draai te vinden in de Formule 1. De Belg reageert in gesprek met GPFans op de Formule 1-exit van zijn voormalig teamgenoot Nyck de Vries.

Het team van AlphaTauri maakte eerder deze maand bekend dat De Vries vanaf de Grand Prix van Hongarije vervangen zal worden door Ricciardo. Hoewel het vertrek van De Vries niet als een verrassing kwam, was de timing opvallend. Velen waren er namelijk van overtuigd dat de Nederlander in ieder geval nog tot de zomerstop de kans zou krijgen om zich te bewijzen. "De situatie was zeker niet ideaal", reageert Vandoorne in een exclusief interview met GPFans op het nieuws. "Het is nooit gemakkelijk om als rookie de Formule 1 binnen te komen en meteen te presteren, want uiteindelijk heeft iedereen daar heel veel ervaring. Veel van de circuits waar hij aan het begin van het jaar heenging, zijn ook circuits waar hij nog nooit gereden had. Dus het is heel moeilijk om dan meteen super competitief te zijn."

"Maar de Formule 1-wereld is nu eenmaal zo", benadrukt de coureur uit Kortrijk. "Soms kom je in een situatie terecht waar alles op zijn plaats valt en dan ben je meteen de koning bij wijze van spreken, dat is een beetje wat er met Nyck gebeurd is vorig jaar." De Vries mocht in 2022 voor verschillende teams een eerste vrije training afwerken en wist tijdens zijn invalbeurt in Monza belangrijke punten te scoren voor het team van Williams. "Hij had dat weekend in Monza waar alles als een droom verliep en dan dit jaar komt hij in een team terecht wat bijna het slechtste team op de grid is. De auto bevalt hem misschien niet honderd procent en dan is het ook heel moeilijk om het maximale eruit te halen. De Formule 1 is een hele moeilijke wereld."

Mental health

Formule E-coureur Sam Bird merkte afgelopen weekend al tegenover GPFans op dat de motorsport-wereld de maatschappelijke kwestie rondom mental health lijkt te negeren. Gevraagd of men meer aandacht zou moeten besteden aan de mentale gezondheid van coureurs, reageert Vandoorne: "Extra aandacht weet ik niet. Maar er is zodanig veel druk altijd in het racen... in ieder kampioenschap heb je altijd druk, je moet uiteindelijk altijd de performance neerzetten, dat hoort er nu eenmaal bij."

"Dat heeft Nyck al best goed kunnen managen tijdens zijn carrière, dus dat is niets nieuws voor Nyck", vertelt zijn voormalig teamgenoot lovend. "Maar in de Formule 1 wordt alles tien keer groter. Je bent constant in de media. Het is niet fijn om dan na je tweede of derde raceweekend al continu vragen te moeten beantwoorden van: 'Waarom lukt dit niet, hoe ziet je toekomst eruit?' Op een bepaald moment wordt het heel lastig om te focussen op de normale job, als je constant die vragen moet beantwoorden."