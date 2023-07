Frijns over F1-exit De Vries: "Moeilijk om uit te blinken in een auto die niet vooruit gaat"

Kimberley Hoefnagel

Zondag 16 juli 2023 08:02

Volgens Robin Frijns werd Nyck de Vries door vele mensen niet gezien als rookie, wat hem niet geholpen heeft tijdens zijn korte Formule 1-carrière. De Nederlander heeft met zijn landgenoot te doen, maar weet ook dat het nou eenmaal zo is.

De Vries maakte vorig jaar zijn officiële Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Italië. De Friese coureur eindigde tijdens zijn eerste race met Williams direct in de punten, waarna hij op een stormvloed van complimenten kon rekenen. Niet lang daarna werd hij aangekondigd als AlphaTauri-coureur voor 2023. De Vries kende vervolgens een moeizame start van het seizoen, waarna de druk flink opgevoerd werd vanuit de renstal. Uiteindelijk werd hij na tien races aan de kant gezet voor Daniel Ricciardo.

Artikel gaat verder onder video

"Het probleem is dat veel mensen Nyck niet zien als een rookie, aangezien hij veel ervaring heeft en in veel verschillende teams heeft gereden", reageert Frijns in Rome tegenover GPFans. "In deze situatie helpt dat niet. Als je voor het eerst een seizoen meedraait in de Formule 1 is het altijd anders, je gaat naar circuits die je niet kent tijdens de eerste paar wedstrijden dus het is altijd even wennen. Het is gewoon een hele harde wereld en dan vooral bij Red Bull. Ik denk dat hij het vooral de laatste paar wedstrijden redelijk goed gedaan heeft."

OOK INTERESSANT: Frijns verklaart uitvalbeurt in Rome: "Kwam harder aangereden dan de rest"

Moeilijke opdracht

"Maar om uit te blinken in zo’n auto die niet vooruit gaat, is gewoon heel erg moeilijk", benadrukt de Nederlander. "Als jij zestiende wordt is het een slecht resultaat, maar als je teammaat achttiende wordt dan is het een goed resultaat, maar niemand ziet dat. Als je gewoon in een McLaren zit, dan sta je op het podium en heeft iedereen een ander beeld van je en dat maakt het voor hem gewoon niet makkelijk. Ik vind het sowieso jammer, maar het zij zo."