Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 15 juli 2023 21:33 - Laatste update: 22:18

Robin Frijns raakte tijdens de E-Prix van Rome betrokken bij een grote crash, waarna hij het veld moest ruimen. De schade aan zijn wagen lijkt gelukkig mee te vallen en dat is maar goed ook. Volgens de Nederlander zijn er namelijk niet genoeg reserveonderdelen voor de race op zondag.

De eerste E-Prix van Rome was er voor Frijns één om vooral heel snel weer te vergeten. De Nederlander gaf voorafgaand aan het raceweekend al aan dat het een moeilijk weekend zou worden, aangezien de ABT-bolide dit seizoen te wensen overlaat. Hij mocht op zondagmiddag vanaf P17 vertrekken en kende een redelijke start. Na een aantal rondes raakte hij echter betrokken bij een flinke crash, waarna hij vroegtijdig uitviel. Op de uitzending was niet te zien waar het precies mis ging, maar na afloop van de race gaf hij tegenover GPFans tekst en uitleg.

"Ik zag het te laat. Of nee, ik zag het niet te laat, ik kwam gewoon harder aan dan de rest, want ik had een gat ten opzichte van de jongens voor mij. Iedereen was aan het reageren op de auto voor ze, maar ik had geen auto voor mij", verklaart hij. "Dus ik kwam harder aan en ik raakte net Sam toen hij er stond en toen raakte ik de muur linksachter. Buemi heeft hem iets harder geraakt dan ik. Ik raakte hem net aan, ik kuste hem zeg maar net, maar toen ging die auto de andere kant op en raakte ik de muur links.”

Minder auto's op de grid

Hoewel er in de paddock al geluiden klinken dat er niet genoeg reserve-onderdelen zijn om alle bolides gereed te krijgen voor de race op zondag, maakt Frijns zich in ieder geval geen zorgen. "Voor mij is dat in orde, hij is alleen linksachter kapot. Dus ik heb geen grote schade." Sterker nog, de problemen van de concurrentie zouden wel eens in zijn voordeel kunnen gaan werken. "Dat denk ik wel, want ik heb minder auto’s op de grid staan. Er zijn vijf chassis’ afgeschreven vandaag en ik weet dat ze er hier drie hebben liggen. Tot nu toe zijn er dit weekend zeven chassis' afgeschreven. Jake Hughes, Norman en nu nog vijf. Er komt een grote rekening aan."