Lars Leeftink

Dinsdag 25 juli 2023 10:41 - Laatste update: 10:44

Max Verstappen heeft gereageerd op de uitspraken van Lewis Hamilton na de Formule 1 Grand Prix van Hongarije. De Brit stelde dat hij bij de start van de race 'in de weg' werd gezeten door Verstappen en hij naar buiten werd geduwd door de Nederlander.

Na de race stelde Hamilton, die vanaf pole position begon aan de race in Boedapest, dat hij bij de start zo door Verstappen in de weg werd gezeten dat hij van P1 naar P4 terug zou vallen en uiteindelijk genoegen moest nemen met die vierde plaats. "Ik had een beetje last van wheelspin, het was niet de beste start, maar ook geen gigantisch slechte. Ik werd in de weg gezeten door Max aan de binnenkant, hij duwde mij naar buiten en toen verloor ik posities aan McLaren", aldus de Brit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff over reden van stoeltje Ricciardo bij AlphaTauri: "Kijken of hij Pérez kan opvolgen"

Verstappen over claim Hamilton

Toen Verstappen tijdens de persconferentie na de race in Hongarije de vraag kreeg of hij het gevoel had dat hij Hamilton bij de start genoeg ruimte had gegeven, had de Nederlander een veelzeggend antwoord klaar. "Ja, dat denk ik wel." Vervolgens gaat Verstappen op cynische wijze in op de uitspraken van de Brit. "We zijn door de bocht gekomen zonder dat hij [Hamilton] de binnenkant van de barrière heeft geraakt, dus ik denk wel dat ik genoeg ruimte heb gelaten. Blijkbaar is het lastig voor hun om een Red Bull-auto niet te raken." Hij verwees naar voorgaande contactmomenten tussen hem en de coureurs van Mercedes, waaronder Silverstone 2021, Monza 2021 en Brazilië 2022.

Verstappen 2023

Het zal Verstappen verder vrij weinig doen. De Nederlander heeft negen van de elf races in 2023 gewonnen en heeft meer dan honderd punten voorsprong op de rest van het veld in het kampioenschap. De Nederlander heeft inmiddels zeven races achter elkaar gewonnen en ziet Red Bull bij de constructeurs ook met bijna meer dan 250 punten los zijn van Mercedes en de rest van het veld. Christian Horner, teambaas van Red Bull, gaf al toe dat het team bezig is met 2024. Dit is iets waar Hamilton ook niet tevreden over is. De Brit zou een datum willen zien voor wanneer teams met de auto van volgend seizoen mogen beginnen, om een oneerlijk voordeel zo weg te nemen. Voor nu mogen de teams gewoon zelf bepalen wanneer ze met hun auto voor volgend jaar beginnen, iets wat Red Bull op het oog gemakkelijk kan doen gezien de huidige dominantie en de grote voorsprong in beide kampioenschappen.