Lars Leeftink

Dinsdag 25 juli 2023 09:23 - Laatste update: 10:50

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft gesuggereerd dat de aanstelling van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri als opvolger van Nyck de Vries bedoeld is om Red Bull de kans te geven om te zien of de Australiër het volgend jaar over kan nemen van Sergio Pérez.

De teambaas van Mercedes zei dat hij medelijden had met De Vries. De Nederlander was het slachtoffer van Ricciardo's terugkeer op de grid toen de AlphaTauri-coureur na tien races werd ontslagen om de voormalige Red Bull-coureur een kans te geven. De Vries, die jaren reservecoureur was bij Mercedes, werd ontslagen na een reeks matige prestaties in zijn eerste seizoen in de koningsklasse. Wolff stelt dat hij De Vries zo goed mogelijk gaat 'ondersteunen' na de beslissing van Red Bull en AlphaTauri, hoewel hij duidelijk was dat 'er geen plaats is' voor de Nederlander bij Mercedes. Lewis Hamilton en George Russell liggen namelijk, als Hamilton straks zijn contract heeft verlengd, nog jaren vast.

Wolff over De Vries en Ricciardo

De teambaas zei tegen de Duitse tak van Sky Sports dat hij het te doen heeft met De Vries. "Ik heb echt medelijden met hem. Hij had me maandagochtend gebeld om te vragen of ik tijd had voor een kop koffie. Dat heb ik gedaan en ik zal hem zo goed mogelijk steunen. Het is echter duidelijk dat er bij ons geen plaats is. De Formule 1 is een harde wereld, dat weten we. Ik denk dat ze een beeld willen hebben van Ricciardo, om te zien of hij het van Pérez over kan nemen.”

De Vries 'had meer tijd nodig'

Wolff was lovend over de prestaties van De Vries in de Formule 1 en suggereerde dat hij, als hij meer tijd had gekregen om de auto onder de knie te krijgen, misschien zelfs een sterke kandidaat was geweest voor het Red Bull-stoeltje van Perez. "Ik ben een fan van Nyck. Hij heeft altijd veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de auto, maar misschien had hij meer tijd nodig. Wie weet wat er zou zijn gebeurd als hij het hele seizoen had gekregen. Misschien was hij een goede kandidaat geweest voor het Red Bull-zitje, maar dat is niet ons probleem."