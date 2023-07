Lars Leeftink

Dinsdag 25 juli 2023

Ferrari kampt volgens Charles Leclerc al meerdere races met een hardnekkig probleem. Het Italiaanse team werd de afgelopen weken voorbijgestreefd door McLaren, Mercedes en Aston Martin in de strijd om de tweede plaats, ondanks een podium in Oostenrijk voor Leclerc.

Leclerc heeft zowel zijn team als zichzelf al meerdere fouten zien maken in 2023, waardoor hij momenteel in het kampioenschap niet verder kan kijken dan naar het duel om de vijfde plek met onder meer George Russell en Carlos Sainz. De Monegask onthulde na de GP van Hongarije, waar Ferrari zevende en achtste werd, dat er radioproblemen zijn geweest die al bijna drie races aanwezig zijn. Het heeft de communicatie tijdens de races bijzonder lastig gemaakt voor met name Leclerc, die zelf afgelopen weekend werd bestraft voor te hard rijden in de pitlane in Boedapest.

Leclerc legt uit

“Het probleem is dat we ook veel problemen hebben met de radio”, zei Leclerc tegenover Crash.net. “Eén op de vier woorden wordt niet begrepen door mijn engineer omdat er drie of vier races problemen zijn met onze radio. Dat moeten we oplossen, en natuurlijk is mijn toon vrij hoog omdat ik mezelf moet laten horen. Ik wilde gewoon zeker weten dat ze me niet verkeerd begrepen en dat ik vroeg agressief wilde gaan rijden en niet te laat. Het was gewoon een kwestie van opheldering vanwege onze radioproblemen."

2023 Leclerc

Het beste resultaat van Leclerc tot nu toe in 2023 is een tweede plaats in Oostenrijk en een derde plaats in Azerbeidzjan. Verder viel de Monegask twee keer uit, werd hij drie keer zevende en eindigde hij verder op P11, P9, P6 en P4. Met 80 punten heeft hij zeven punten minder dan zijn teamgenoot Sainz en staat hij bijna vijftig punten achter op Fernando Alonso, die momenteel derde staat in het kampioenschap.