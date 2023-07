Brian Van Hinthum

Maandag 24 juli 2023 20:51

Het stoeltje naast Max Verstappen is zoals gebruikelijk één van de meest besproken onderwerpen in de Formule en met de wisselende prestaties van Sergio Pérez laait de discussie over de mogelijke vervanger van de Mexicaan weer op. Eddie Jordan heeft een bijzondere nieuwe optie in petto.

Oscar Piastri is voor het team van McLaren bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1 en de getalenteerde Australische coureur weet steeds meer naam voor zichzelf te maken. Sinds zijn team de auto met een aantal gerichte upgrades sterk heeft weten te verbeteren, weet de rijder uit Perth steeds meer mooie te vertonen tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 1. Zo liet hij in Silverstone nipt een podium mis wegens pech met de safety car en schoot hij bij de start in Boedapest van P4 richting P2.

Jordan onder de indruk

Het is dan ook geen verrassing dat er steeds meer ogen op de jonge coureur gericht worden. Ook Jordan is zeer te spreken over Piastri, zo laat hij in gesprek met talkSPORT weten. "Hetgeen waar mijn oog gister opgevallen is, is die gast Piastri. Hij is nog nooit op deze baan geweest, op misschien éé keer in de juniorklassen na. Hij wist echter op de tweede startrij te kwalificeren en tegen Max te racen. Let goed op op waar hij heengaat, want hij heeft de kwaliteiten om een grote ster te worden. Ik ben eigenlijk echt omvergeblazen door deze jonge gast. Je moet naar hem kijken als één van de mannen die Max kan gaan uitdagen."

Piastri naar Red Bull?

Als bijna vanzelfsprekend komt ook meteen het beruchte zitje naast Verstappen in het gesprek naar voren en Jordan ziet een rol voor Piastri binnen Red Bull wel zitten. "Hij wordt door mijn oude partner Mark Webber gemanaged en we zagen hoe hij hem bij McLaren binnenkreeg. Je moet niet verbaasd zijn als de naam van Piastri genoemd gaat worden wanneer er een stoeltje bij Red Bull beschikbaar komt, waar Mark ook heeft gezeten. Ik zie het niet dat Ricciardo terugkeert. Hij heeft zijn kans gehad en Red Bull keert niet vaak terug in de tijd. Ze willen altijd vooruit", besluit de voormalig teambaas.