Lars Leeftink

Vrijdag 21 juli 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd in Boedapest het raceweekend in de Formule 1 afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen, kreeg Nyck de Vries kritiek te verwerken van Johnny Herbert, gaf Lewis Hamilton een update over zijn contractonderhandelingen met Mercedes en ging Red Bull-teambaas Christian Horner in op de uitspraken van Hamilton over de budgetcap. Dit is de GPFans Recap van 21 juli.

Artikel gaat verder onder video

Eerste vrije training valt in het water, Leclerc sluit tweede training op P1 af

Vrijdag werd het raceweekend in Hongarije geopend met twee vrije trainingen. De eerste vrije training, op papier op P1 afgesloten door George Russell, viel letterlijk en figuurlijk in het water door veel regenval. Tijdens de tweede vrije training bleek Charles Leclerc het snelst te zijn. Max Verstappen, die zich focuste op de long runs en het leren kennen van de upgrades, eindigde op P11. De samenvatting van VT1 lezen? Klik hier! Samenvatting van VT2 lezen? Klik hier!

Herbert ziet De Vries vroegtijdig vertrekken bij AlphaTauri: "Hij heeft niets bewezen"

Johnny Herbert heeft het verblijf van Nyck de Vries bij AlphaTauri omschreven als een 'ramp' na het ontslag van de Nederlander bij het zusterteam van Red Bull Racing. De voormalig Formule 1-coureur heeft geen medelijden met de Nederlander en denkt zelfs dat hij het merk AlphaTauri heeft beschadigd. Meer lezen? Klik hier!

Ricciardo in hilarisch én ongemakkelijk gesprek met Pérez: "Ik ga naakt met mijn trainer"

Kort voor zijn aanstelling bij AlphaTauri ging Daniel Ricciardo in gesprek met misschien wel zijn grootste concurrent voor het zitje naast Max Verstappen in 2024 bij Red Bull Racing: Sergio Pérez. Met de Mexicaan kwam hij voor Oracle TV, de sponsor van Red Bull Racing, in actie en vroeg de Mexicaan of hij bepaalde routines had om zich voor te bereiden op een Grand Prix. Dit was het moment waarop zich een hilarisch en tevens ongemakkelijk gesprek ontvouwde. Meer lezen? Klik hier!

Horner countert budgetcap-uitspraken Hamilton: "Makkelijk praten als je niet presteert"

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, is absoluut niet te spreken over de uitspraken die Lewis Hamilton recent heeft gedaan. De Brit is van mening dat de straf waaronder Red Bull Racing dit seizoen gebukt gaat, niet zwaar genoeg is. Hamilton vindt de straf voor Red Bull slechts "een tik op de vingers", maar Horner kan daar niets mee. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton maakte geen deel uit van onderhandelingen met Mercedes: "Zijn nu heel dichtbij"

Lewis Hamilton, die tot eind 2023 contract heeft bij Mercedes, vertelt dat een nieuwe deal met het team waar hij al jaren voor actief is "ontzettend dichtbij is". De aankondiging laat misschien nog wel even op zich wachten. Ook doet de zevenvoudig wereldkampioen uit de doeken dat hij direct vanaf het begin geen onderdeel heeft uitgemaakt van de onderhandelingen. Meer lezen? Klik hier!