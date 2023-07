Lars Leeftink

Vrijdag 21 juli 2023 06:59

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft het verblijf van Nyck de Vries bij AlphaTauri omschreven als een 'ramp' na het ontslag van de Nederlander bij het zusterteam van Red Bull Racing.

Volgens Herbert heeft De Vries moeite gehad om houvast te vinden bij het team, maakte hij fouten en slaagde hij er niet in om zijn teamgenoot Yuki Tsunoda te verslaan. "Het is een ramp geweest voor De Vries", zei Herbert tegen Metro. "Het is hem niet gelukt. Hij heeft fouten gemaakt en kon Tsunoda niet verslaan." Tsunoda bleek zowel op zaterdag als op zondag met 8-2 te sterk te zijn voor De Vries, die dus zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race meestal het nakijken had.

De Vries bewijst zichzelf niet

De uitspraken van Herbert komen na de recente beslissing van Red Bull om De Vries na tien races bij AlphaTauri te vervangen door Daniel Ricciardo. De beslissing om afscheid te nemen van de 28-jarige Nederlander werd uiteindelijk genomen door de adviseur van Red Bull, Helmut Marko. De Oostenrijker stelde vast dat de Nederlandse coureur zijn kansen niet had gepakt. In In de veeleisende wereld van F1 erkent Herbert dat dergelijke beslissingen hard kunnen zijn, maar deel uitmaken van de sport. "De sport is zwaar. Het lijkt misschien vreselijk, maar dat is het F1-leven. Hij heeft niets bewezen en heeft het zichzelf alleen maar moeilijker gemaakt. Als je af en toe een foutje maakt, had hij misschien wat meer tijd gekregen, maar hij heeft niets waargemaakt van de verwachtingen."

Schade voor AlphaTauri

Herbert zegt zelfs dat het seizoen van De Vries 'schadelijk' was voor AlphaTauri, vanwege de negatieve impact die het op het team heeft na het nemen van de beslissing om uit elkaar te gaan. "Hoe lang had het kunnen duren? Het was schadelijk voor AlphaTauri", aldus Herbert. Nu de Grand Prix van Hongarije nadert, zullen alle ogen gericht zijn op AlphaTauri en de prestaties van Ricciardo. De Australiër keert komend weekend na een halfjaar afwezig te zijn geweest terug in F1.