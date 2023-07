Vincent Bruins

Daniel Ricciardo maakt tijdens de Grand Prix van Hongarije dit weekend zijn terugkeer in de koningsklasse van de autosport, nadat Nyck de Vries vorige week werd ontslagen als coureur bij Scuderia AlphaTauri. De reservecoureur van Red Bull Racing zal op leenbasis de rest van het seizoen uitkomen voor de renstal uit Faenza en is daarmee de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda. Hij heeft vandaag op het vertrek van de Nederlander gereageerd.

Ricciardo kwam vroeg in zijn Formule 1-carrière al uit voor Toro Rosso, de oude naam voor AlphaTauri, en Red Bull. De 34-jarige Australiër won zeven Grands Prix voor de Oostenrijkse renstal. Hij vertrok na 2018 richting Renault waar hij twee seizoenen voor uitkwam en indrukwekkend vijfde werd in het kampioenschap met twee podiums in 2020. Vervolgens maakte hij de overstap naar McLaren, maar na een teleurstellend seizoen bij het team uit Woking vorig jaar moest hij plaatsmaken voor Oscar Piastri. Afgelopen winter werd hij aangesteld als de reservecoureur van Red Bull wat hem nu de kans heeft gegeven op een terugkeer bij AlphaTauri.

Beste gewenst voor Nyck

Tijdens een persbijeenkomst in de hospitality van Red Bull en AlphaTauri reageerde de 'Honey Badger' op het ontslag van De Vries: "Nyck is ook al eind twintig en ik denk dat hij volwassen genoeg is om de sport te begrijpen. Zoals ik dat zelf ook weet, als ik alleen al kijk naar mijn laatste jaar," vertelde Ricciardo, geciteerd door De Telegraaf die samen met andere media aanwezig was. "Een jaar geleden dacht ik ook niet dat ik nog in een Formule 1-auto zou rijden en nu zit ik hier. Het gaat erom hoe je met tegenslagen omgaat en hoe je eruit komt. Ik wens Nyck het beste en als ik hem ooit nog op de Formule 1-grid tegenkom, zou ik dat mooi vinden." De Vries zal waarschijnlijk dit jaar niet meer in de koningsklasse in actie komen. Het is nog maar de vraag of de Nederlander een stoeltje weet te bemachtigen voor 2024.

Red Bull nogal onconventioneel

"Het is heel snel gegaan," vervolgde Ricciardo. "Ik weet hoe snel dingen kunnen veranderen en heb ook als derde coureur bij Red Bull geprobeerd altijd zo gereed mogelijk te zijn, in het geval Max Verstappen of Sergio Pérez iets zou overkomen. De zomerstop zou misschien een iets logischer moment zijn geweest, maar we weten allemaal dat Red Bull nogal onconventioneel kan zijn. Ik voelde me heel goed in de auto, maar ik weet dat de AlphaTauri de nodige beperkingen heeft. Ik ga mijn best doen in de auto en met mijn ervaring proberen om het team een push te geven. En er dan hopelijk voor zorgen dat ik dit weekend een ronde kan rijden waarop ik trots kan zijn."