Redactie

Donderdag 20 juli 2023 08:45 - Laatste update: 10:03

Nyck de Vries werd kortgeleden ontslagen als Formule 1-coureur van Scuderia AlphaTauri, maar de Nederlander is niet thuis in een hoekje gaan zitten piekeren. Daags na zijn ontslag werd hij alweer op een terras gezien met Mercedes-teambaas Toto Wolff en deze week genoot hij in een prima gezelschap aan de Franse kust.

Kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië kreeg De Vries het gevreesde telefoontje van Dr. Helmut Marko, waarin hij te horen kreeg dat hij zijn koffers kon pakken bij het team van AlphaTauri. Daniel Ricciardo werd per direct aangesteld als zijn vervanger. Een bittere pil voor De Vries, die waarschijnlijk toch gehoopt had minstens één volledig seizoen de kans te krijgen als Formule 1-coureur. Toch ging hij niet bij de pakken neerzitten, want kort na zijn ontslag verscheen hij alweer in het openbaar, toen hij op een terras in Monaco werd gezien met Wolff. Deze week dook hij - met een grote glimlach - op in Saint-Jean-Cap-Ferrat, een populaire Franse badplaats voor de rijken der aarde. Dit werd bekend na een Instagram-post van Julia Piquet, het zusje van Kelly Piquet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is Julia Piquet (30), de half-Nederlandse schoonzus van Verstappen

Julia Piquet deelt foto van De Vries en co.

De Vries werd met een grote glimlach gefotografeerd toen hij lekker aan het genieten was in de Mediterrane wateren. De 28-jarige was in een mooi gezelschap, waar onder meer Max Verstappen, Lando Norris en Kelly Piquet onderdeel van uitmaakten. Ook Julia, het 31-jarige zusje van Kelly, was aanwezig aan de Franse Rivièra. Zij was ook degene die de groepsfoto in het water, waarop De Vries breedlachend te zien is, deelde op haar Instagram-account. De foto werd vervolgens geliked door Verstappen.

Horner over De Vries: "Algemene gevoel was dat Nyck het doel niet wist te halen"Lees meer

Op half uur van thuisbasis Monaco

De badplaats waar het gezelschap aan het genieten was, Saint-Jean-Cap-Ferrat, staat bekend als een geliefde vakantiebestemming voor mensen die een paar euro extra te besteden hebben en ligt op ongeveer een half uurtje rijden van Monaco, waar onder meer De Vries, Verstappen en Norris woonachtig zijn. Cap Ferrat heeft een prachtige ligging en een heerlijk klimaat en is onder meer bekend vanwege de bijzonder mooie Villa Ephrussi de Rothschild.