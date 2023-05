Redactie

Dinsdag 2 mei 2023 11:22 - Laatste update: 11:29

Kelly Piquet kennen we inmiddels allemaal als de vriendin van Max Verstappen, maar de Braziliaanse brunette heeft ook nog een jonger - eveneens half-Nederlands - zusje die regelmatig opduikt in de racerij. Julia Piquet is 30 jaar oud en date al enige tijd met NASCAR-coureur Daniël Suárez. Maar wie is deze blondine precies en wat doet zij in het dagelijks leven?

Julia werd op 8 mei 1992 geboren en is de tweede dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet sr. Ze is ongeveer drieënhalf jaar jonger dan zus Kelly, die we allemaal kennen vanwege haar relatie met Verstappen. Julia is een stuk minder bekend, maar ook zij duikt - net als zus Kelly - regelmatig op in de racerij. En daar heeft ze alle reden toe, want haar vriend Daniël Suárez neemt fulltime deel aan de NASCAR Cup Series. De Mexicaanse coureur rijdt daar met de Chevrolet Camaro ZL1 (nr. 99) voor het team van Trackhouse Racing.

Julia dochter van Nederlandse moeder, opgegroeid in Duitsland

Evenals zus Kelly, is Julia in meerdere werelddelen opgegroeid. Ze werd geboren in Duitsland in de gemeente Homburg, een klein stadje met zo'n 42.000 inwoners. Vervolgens trok ze langs Monaco, Brazilië, het Verenigd-Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hoewel Nederland niet in dit rijtje staat, heeft ze zeker wel een link met ons kleine kikkerlandje. Haar moeder is namelijk de Nederlandse Sylvia Tamsma, de inmiddels ex-vrouw van Nelson Piquet. Met de Braziliaanse oud-coureur kreeg zij destijds drie kinderen: Nelson, Kelly en Julia. Met haar 30 jaar is Julia de jongste van de drie.

Studie en werk van Julia Piquet

Julia trok aan het einde van haar tienerjaren richting de Verenigde Staten, om daar te gaan studeren aan een universiteit in Miami. Daar sleepte ze enkele jaren later haar MBA (Master of Business Administration) binnen. Vervolgens kreeg ze een baan aangeboden bij het alom bekende Motorsport.com. Ze ging bij het racemedium aan de slag als presentatrice. Op moment van schrijven is ze nog steeds werkzaam op de media-afdeling van Motorsport.com. Daar ontwikkelt ze onder meer producties als de Fast Track-podcasts en de afleveringen van Motorsport Report.

Instagram-kanalen

Sinds 2020 is Julia ook aan de slag gegaan als gecertificeerd Nutrition Health Coach. Op haar Instagram-account @juliahealthwellness deelt ze updates over haar eigen levensstijl en voedingspatroon. Dit account wordt - hoe kan het ook anders - gevolgd door onder meer zus Kelly. Op haar persoonlijke Instagram-account heeft Julia al bijna een jaar niets meer gepost op haar feed, maar in haar Stories is ze wél actief. Zo kunnen haar ruim 22.000 volgers, onder wie ook Verstappen, Daniil Kvyat, Mitch Evans en Pietro Fittipaldi, toch nog een inkijkje krijgen in haar dagelijks leven.

Relatie met NASCAR-coureur Daniël Suárez

Het liefdesleven van Julia Piquet loopt al enige tijd op rolletjes. De blondine is al jarenlang samen met Suárez, die zijn brood voornamelijk verdient met het racen in de NASCAR Cup Series, waar hij uitkomt voor het Trackhouse Racing Team. Hij reed eerder in de NASCAR Toyota Series in Mexico voor Telcel Racing en de NASCAR K&N Pro Series East voor Rev Racing als lid van het Drive for Diversity- programma. Suárez nam eerder ook deel aan de NASCAR Xfinity Series , waar hij in 2016 het seriekampioenschap won met Joe Gibbs Racing, en werd de eerste niet-Amerikaan die een groot NASCAR National Series-kampioenschap won. In 2010 en 2015 werd Suárez - in twee verschillende series - uitgeroepen tot Rookie of the Year.