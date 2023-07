Jan Bolscher

Vrijdag 21 juli 2023 16:04

Lewis Hamilton vertelt dat een nieuwe deal met Mercedes "ontzettend dichtbij is", maar dat de aankondiging misschien nog wel even op zich laat wachten. Ook doet de zevenvoudig wereldkampioen uit de doeken dat hij direct vanaf het begin geen onderdeel heeft uitgemaakt van de onderhandelingen.

Hamilton tekende in 2013 bij het team van Mercedes en is sindsdien niet meer weg te denken bij de Duitse grootmacht. De 38-jarige coureur reed zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar in dienst van de Zilverpijlen en in de tussentijd moesten verschillende indrukwekkende Formule 1-records eraan geloven. Het huidige contract van Hamilton verloopt eind dit jaar, en ondanks dat beide partijen al diverse keren hebben uitgesproken dat een verlenging slechts een kwestie van tijd is, staat er nog altijd geen handtekening op papier.

Artikel gaat verder onder video

Heel dichtbij

Volgens de Brit moeten er nog een aantal details gladgestreken worden, al houdt hij zichzelf niet bezig met de onderhandelingen: "Het is dichtbij, heel dichtbij", vertelt Hamilton in gesprek met de internationale pers in Hongarije. "Misschien wordt het aan het eind van het jaar aangekondigd en laat ik jullie nog even wachten. Eerlijk gezegd heb ik verder geen informatie om met jullie te delen. De advocaten zijn ermee bezig, ze gaan heen en weer met bepaalde dingen."

Kleine puzzelstukjes

Gevraagd naar of zijn rol in de onderhandelingen er inmiddels opzit, klinkt het: "Ik heb mij sinds het begin teruggetrokken uit de onderhandelingen. Ik wilde mij op de andere dingen focussen waar ik mee bezig ben. Het team heeft er op de achtergrond hard aan gewerkt, er zijn geen onderhandelingen meer nodig. Alleen nog wat kleine puzzelstukjes." Alhoewel een nieuw contract voor Hamilton dus vanzelfsprekend lijkt, is het opvallend dat beide partijen zo lang nodig hebben voor "wat puzzelstukjes", gezien ze met elkaar doorwillen.