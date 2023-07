Pérez begint dramatisch aan raceweekend Hongarije na bizarre fout in verregende VT1

Jan Bolscher

Vrijdag 21 juli 2023 14:30 - Laatste update: 16:04

George Russell heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije als snelste afgesloten, maar vanwege de natte omstandigheden waren de rondetijden weinig representatief. Een hoofdrol was er wel voor Sergio Pérez. De Mexicaan hing al na vier minuten - op een nog droge baan - in de muur.

De eerste oefensessie op de Hungaroring in Boedapest ging 13:30 uur van start. In tegenstelling tot eerdere weersvoorspellingen, werd er gereden onder droge omstandigheden. De buitentemperatuur bedroeg 24 graden Celsius, waardoor het asfalt was opgewarmd tot 35 graden Celsius. Extra aandacht was er uiteraard voor Daniel Ricciardo. De 34-jarige coureur maakt dit weekend zijn rentree in de Formule 1 bij het team van AlphaTauri, waar hij het stoeltje van Nyck de Vries heeft overgenomen. De Nederlander werd al na tien races op straat gezet.

Drama voor Pérez

De middag begon dramatisch voor Sergio Pérez. Al na vier minuten, nog voordat er überhaupt een tijd op het bord stond, werd de rode vlag gezwaai omdat de Mexicaan zijn met updates verbeterde RB19 in de muur had gehangen. In zijn eerste vliegende stuurde Pérez de auto op opvallende wijze door het gras, waarna hij de achterkant verloor en het beton in gleed. Het leek erop dat de 33-jarige routinier simpelweg de focus even kwijt was. Met nog een kleine vijftig minuten op de klok werd de sessie hervat, terwijl te zien was hoe fans op de tribunes hun jassen vast aantrokken omdat de eerste druppels inmiddels aan het vallen waren.

Weinig actie vanwege neerslag

De lichte neerslag had direct een effect op de sessie. De coureurs hobbelden op lage snelheid op slicks over het circuit vanwege het gebrek aan grip, terwijl Valtteri Bottas kortstondig achterstevoren op de baan stond. De Alfa Romeo-coureur wist zijn weg echter te vervolgen. Het hele veld dook naar binnen om de situatie te evalueren. De lichte neerslag had inmiddels echter plaats gemaakt voor een forse bui. Hier en daar werden er wat installatierondjes verreden op de intermediates, maar met nog 35 minuten te gaan was het scorebord nog altijd blanco.

Tweede rode vlag op naam van Sainz

Met nog achttien minuten te gaan was daar dan eindelijk wat actie op de baan. Bottas kwam naar buiten op het groene rubber en ging daadwerkelijk een aantal keer de Hungaroring rond, om een 1.47.787 op het bord te zetten. Dit gaf meerdere coureurs het vertrouwen om ook naar buiten te gaan, maar dat leidde opnieuw vrijwel direct tot een rode vlag. Dit keer was het Carlos Sainz die met zijn Ferrari vast stond in het gras. De Spanjaard spinde en wilde vervolgens weer wegrijden, maar kwam vanwege de gladde omstandigheden niet meer van zijn plek.

🚩 RED FLAG 🚩



The session is stopped again as Carlos Sainz slides off exiting Turn 3 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/RrI68EgUwI — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

Slotfase

Met nog tien minuten op de klok werd de baan opnieuw vrijgegeven. Vrijwel het hele veld kwam naar buiten in een poging wat data te verzamelen voor als het later in het weekend nog gaat regenen, maar van competitieve rondetijden was eigenlijk geen sprake. Wel werd de baan langzaam iets droger, en zo eindigde George Russell uiteindelijk bovenaan de tijdenlijst met een 1.38,795, gevolgd door Oscar Piastri (1.39.154) en Lance Stroll (1.40.013). Max Verstappen was één van de coureurs die besloot binnen te blijven en geen tijd op het bord te zetten.