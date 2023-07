Leclerc bovenaan de tijdenlijst in tweede vrije training Hongarije, Verstappen elfde

Jan Bolscher

Vrijdag 21 juli 2023 18:00 - Laatste update: 19:43

Charles Leclerc heeft de tweede vrije training als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur zette een 1.17.686 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. De top drie werd gecompleteerd door Lando Norris en Pierre Gasly.

De tweede vrije training ging onder droge omstandigheden om klokslag 17:00 uur van start. De buitentemperatuur bedroeg 23 graden Celsius, waarmee het asfalt was opgewarmd tot 35 graden Celsius. In de eerste oefensessie werden er bijzonder weinig meters gemaakt. Ook die training begon droog, maar al na vier minuten werd de rode vlag gezwaaid na een crash van Sergio Pérez. Toen de Hungaroring weer werd vrijgegeven, was de eerste neerslag inmiddels gevallen. Na zestig minuten had een groot deel van het veld daarom überhaupt geen tijd op het bord staan. En dus was er werk aan de winkel in dit tweede bedrijf op de vrijdag.

Drukke openingsfase

Bij het vrijgeven van de baan was het dan ook druk in de pitstraat. Ook nu hing er weer wat regen in de lucht, dus de rijders wilden zo snel mogelijk naar buiten om in ieder geval vast wat droge meters af te kunnen werken. In de openingsfase werd er gereden op een mix alle drie de compounds voor droog weer: de softs, de mediums en de hards. Na de eerste tien minuten was het Logan Sargeant die in zijn Williams met een 1.18.836 bovenaan de tijdenlijst stond. Zowel de Amerikaan als zijn teammaat Alexander Albon begonnen met een run op het zachtste rubber, al wisten Valtteri Bottas en Lando Norris op de mediums het tweetal te scheiden.

Verschillende programma's

Met nog dire kwartier op de klok kwam Sergio Pérez voor het eerst naar buiten, gevolgd door teammaat Max Verstappen. De crew van Red Bull Racing wist de bolide van de Mexicaan op tijd weer in elkaar te steken. Pérez zette met zijn eerste vliegende ronde een 1.19.105 op het bord waarmee hij naar de zevende plaats steeg. Verstappen was goed voor een 1.18.911 en kwam op P2 terecht. Beide Red Bull Racing-coureurs deden dit eveneens op de zachte band. Op dit punt werden er echter verschillende programma's afgewerkt door de teams met verschillende hoeveelheden benzine. Op basis van de rondetijden kon hierdoor weinig gezegd worden.

Rustige sessie

Halverwege de sessie was het dan ook Lando Norris die met een 1.17.701 de snelste tijd achter zijn naam had staan. Ook de McLaren-coureur deed dit op de softs. De top vijf werd op dit moment gecompleteerd door Pierre Gasly (1.17.918), Yuki Tsunoda (1.17.934), Esteban Ocon (1.18.045) en Nico Hülkenberg (1.18.058). De tweede vrije training verliep verder zonder gekkigheid. De tijd werd vooral maximaal door de teams benut om verschillende programma's af te werken. Ook was het zaak om banden te sparen vanwege het aangepaste kwalificatieformat, waardoor er opvallend lange runs verreden werden.

Slotfase

En zo was het uiteindelijk Charles Leclerc die de tweede vrije training in Hongarije als snelste afsloot. De Monegask zette een 1.17.686 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. De top vijf werd gecompleteerd door Norris (1.17.701), Gasly (1.17.918), Tsunoda (1.17.934) en Ocon (1.18.045). Verstappen eindigde op de elfde stek met een 1.18.279. De Red Bull Racing-coureur verreed voornamelijk racesimulaties en deed geen poging een snelle tijd op het bord te zetten.

