Lars Leeftink

Donderdag 20 juli 2023 21:57 - Laatste update: 21:58

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag scheen Yuki Tsunoda zijn licht op het ontslag van Nyck de Vries als teamgenoot bij AlphaTauri, ging Peter Windsor in op het voorstel van Lewis Hamilton om een datum in te stellen voor wanneer teams aan hun auto voor het jaar daarna mogen gaan werken, kondigde Viaplay veranderingen, een ontslagronde en een prijsverhoging aan en had Max Verstappen lol met een interviewer voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije. Dit is de GPFans Recap van 20 juli.

Artikel gaat verder onder video

Windsor gaat in op startdatum ontwikkeling-idee van Hamilton: "Moet haast een grap zijn"

Peter Windsor, voormalig teammanager en nu analist, kan het recente idee van Lewis Hamilton alleen maar als grap interpreteren. De Brit gelooft niet dat de zevenvoudig kampioen oprecht was met zijn opmerking, om een startdatum voor de ontwikkeling van de auto voor het nieuwe seizoen in te stellen. Mocht dit wel zo zijn, dan wijst Windsor naar een 'belachelijke suggestie'. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen steekt de draak met interviewer: "Heb je daar ervaring mee, of niet?"

Daniel Ricciardo, die komend weekend terug gaat keren in de Formule 1 na het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri, krijgt bijval van voormalig teamgenoot Max Verstappen Tijdens de persconferentie in Hongarije krijgt de Australiër de vraag of het wel verstandig is om na tien jaar terug te keren naar zijn ex, AlphaTauri. Meer lezen? Klik hier!

De Vries geniet samen met Verstappen, Norris en zusjes Piquet aan Franse kust

Nyck de Vries werd vorige week ontslagen als Formule 1-coureur door Scuderia AlphaTauri, waarna er een tijdje niets van de Nederlander vernomen werd. Na zijn reactie op social media van een paar dagen geleden, bleek vandaag ook dat de Nederlander niet thuis in een hoekje is gaan zitten piekeren. Daags na zijn ontslag werd hij alweer op een terras gezien met Mercedes-teambaas Toto Wolff en deze week genoot hij in een prima gezelschap aan de Franse kust. Meer lezen? Klik hier!

Tsunoda reageert op ontslag De Vries bij AlphaTauri: "Hij had de snelheid wel"

Yuki Tsunoda, voormalig teamgenoot van Nyck de Vries, heeft zich uitgelaten over het plotselinge vertrek van de Nederlander bij AlphaTauri. De Nederlander werd vorige week dinsdag na tien races ontslagen. De Vries kon zich in zijn tien races als Formule 1-coureur onvoldoende bewijzen, maar Tsunoda is van mening dat de Nederlander wél de snelheid had en zegt "een leuke tijd" te hebben gehad met De Vries. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay laat per direct deel van globale markt vallen en ontslaat kwart van werknemers

Dat het niet goed gaat met Viaplay in het algemeen is inmiddels bekend. De streamingdienst gaat echter per direct ingrijpend reorganiseren. Viaplay kwam met het nieuws tijdens een de presentatie van de resultaten in het tweede kwartaal. Er zit een flink aantal ontslagen aan te komen en Viaplay zal onmiddellijk uit bepaalde markten stappen. Meer lezen? Klik hier! Lezen over de veranderingen en prijsstijgingen van Viaplay? Klik hier!