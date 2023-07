Vincent Bruins

Donderdag 20 juli 2023 10:29 - Laatste update: 10:34

Het zal niet de eerste keer zijn en ook niet de laatste keer: Viaplay verhoogt de prijzen van het abonnement op de streamingsdienst. Vanochtend meldde het Zweedse entertainmentbedrijf tijdens de presentatie van de resultaten in het tweede kwartaal dat ze per direct gaan reorganiseren. Als gevolg daarvan doet Viaplay een aanslag op de portemonnee van het Nederlandse publiek.

Viaplay kampt met financiële problemen en dus zal een kwart van de werknemers ontslagen worden. Daarbij vertrekt de streamingsdienst uit de Baltische staten en staat de toekomst in Canada, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook ter discussie. Voor de Nederlandse fans die de Formule 1 willen blijven kijken op Viaplay, is wel het goede nieuws te melden dat het entertainmentbedrijf zal blijven focussen op de Nederlandse markt. Het slechte nieuws is helaas dat klanten meer geld zullen moeten neerleggen.

Artikel gaat verder onder video

Aantal abonnees daalt

In Scandinavië is Viaplay zo'n 700.000 abonnees kwijtgeraakt in alleen het tweede kwartaal van dit jaar en buiten Scandinavië zo'n half miljoen abonnees. Nederland zou deels verantwoordelijk zijn voor dat verlies, want Viaplay liet weten dat het aantal klanten groeide in Polen, maar daalde in Nederland. Toch heeft President-CEO Jørgen Madsen Lindemann vertrouwen in de Nederlandse markt. Naast de markt in Scandinavië wil Viaplay zich namelijk ook concentreren op "de ontwikkeling van de activiteiten in Nederland die binnenkort winstgevend zullen zijn".

OOK INTERESSANT: Tsunoda reageert op ontslag De Vries bij AlphaTauri: "Hij had de snelheid wel"

Prijsverhoging

Een manier waarop Viaplay hoopt de Nederlandse markt binnenkort winstgevend te maken is door de prijzen van het abonnement te verhogen. Vóór 1 augustus 2022 kostte een abonnement van de streamingsdienst nog €9,99 per maand. Dit werd in de zomer van vorig jaar verhoogd naar €13,99 per maand. Het tarief ging afgelopen februari wederom omhoog. Tegenwoordig kost een abonnement €15,99. Viaplay heeft tijdens de presentatie nieuwe toekomstplannen aangekondigd waarin staat dat "jaarlijkse prijsverhogingen" doorgevoerd zullen worden. Wanneer de eerstvolgende prijsverhoging is en wat het nieuwe tarief zal zijn, is nog niet bekend.