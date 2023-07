Jeen Grievink

Donderdag 20 juli 2023 09:48 - Laatste update: 09:56

Yuki Tsunoda heeft zich uitgelaten over het plotselinge vertrek van AlphaTauri-teamgenoot Nyck de Vries, die vorige week dinsdag werd ontslagen. De Vries kon zich in zijn tien races als Formule 1-coureur onvoldoende bewijzen, maar Tsunoda is van mening dat de Nederlander wél de snelheid had en zegt "een leuke tijd" te hebben gehad met De Vries.

De Formule 1-carrière van De Vries bleef beperkt tot tien races. Nog ruim voor de zomerstop moest hij het veld ruimen. Zodoende heeft Tsunoda, die al wat langer actief is bij AlphaTauri, slechts een korte periode kunnen samenwerken met de man uit Sneek. Toch heeft De Vries een goede en fijne indruk achtergelaten bij Tsunoda, die vol lof is over zijn oud-teamgenoot. De Vries lijkt met name uit zijn stoeltje te zijn getild vanwege het feit dat hij niet de snelheid had. Helmut Marko en Christian Horner hadden gehoopt dat De Vries het team bij de hand zou nemen, maar in plaats daarvan finishte de Nederlander steevast achter collega Tsunoda. Opmerkelijk claimt Tsunoda dat De Vries wél de snelheid had.

Tsunoda steekt loftrompet over De Vries

Tsunoda kon erg goed overweg met De Vries. "Ik heb de afgelopen tien races een leuke tijd gehad met Nyck", zo wordt hij geciteerd door RaceFans. "Ik heb van hem geleerd en we hadden ook een leuke tijd buiten de baan." Volgens de 23-jarige Japanner voegde De Vries echt wel wat toe als Formule 1-coureur. "Hij heeft veel ervaring in andere categorieën en gaf het team goede feedback op basis van zijn kennis." En hoewel het er misschien niet altijd uitkwam, denkt Tsunoda dat De Vries echt wel de snelheid had. "Hij had het tempo en als vriend genoot ik van mijn tijd met hem."

AlphaTauri brengt updates in Hongarije

Tsunoda kan echter niet te lang stilstaan bij het vertrek van De Vries, want aankomend weekend staat alweer de Grand Prix van Hongarije op het programma. AlphaTauri hoopt op de Hungaroring een nieuwe stap te maken. "Voor dit weekend hebben we meer upgrades mee, bovenop de upgrades die we naar de laatste race hebben meegebracht", zo zegt Tsunoda. "Boedapest heeft compleet andere circuitkarakteristieken in vergelijking met de afgelopen twee races, en de bochten op lage snelheid zouden beter bij onze auto moeten passen dan die op hoge snelheid."