Volgens Peter Windsor kan het idee van Lewis Hamilton, om een startdatum voor de ontwikkeling van de auto in te stellen, alleen maar als grap bedoeld zijn. De voormalig teammanager gelooft niet dat de zevenvoudig kampioen oprecht was met zijn opmerking, als dat wel zo was, dan wijst Windsor naar een 'belachelijke suggestie'.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk opperde de zevenvoudig kampioen het idee van een startdatum voor de ontwikkeling van de nieuwe auto. De Brit had het over Red Bull Racing, die waarschijnlijk al vroeg in het seizoen zou beginnen aan de bouw van de RB20 en daarmee dus de voorsprong behouden. Het was saillant omdat Mercedes tijdens de dominantie van Hamilton exact hetzelfde deed.

'Positie van Red Bull wil iedereen wel'

"Ik denk dat hij een grapje maakt, het moet een grap zijn. Het moet Lewis zijn die Red Bull even te kakken zet. Hij kan dit niet menen", zo luidt de conclusie van Windsor op zijn YouTube-stream. Toch valt het idee wel te plaatsen, al zou dat alleen in eigen belang zijn. Windsor vermoedt dat Hamilton niet serieus was toen hij dit zei: "Als hij serieus is, is dat het belachelijkste wat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Ik bedoel, alleen omdat één team het voor elkaar heeft gekregen om halverwege het seizoen een kampioenschap te winnen en zich dan te richten op de auto van volgend jaar in dit tijdperk van de budgetlimiet. Dat wil iedereen wel."

'Het moet een grap zijn'

Windsor is er daarnaast van overtuigd dat de budgetcap deze ontwikkeling juist in de hand werkt. "Als het budgetplafond niet zo'n probleem was, zou Red Bull misschien niet zo snel aan de auto van volgend jaar willen beginnen. Dus ik zou graag denken dat Lewis een grapje maakte om mensen op te winden - als hij geen grapje maakt, is het in mijn ogen een ongelooflijk belachelijke suggestie. Ik heb nog nooit zoiets stoms gehoord. Nee, dom is het verkeerde woord, het moet gewoon een grap zijn", aldus Windsor.