Jan Bolscher

Donderdag 20 juli 2023 18:01

Daniel Ricciardo krijgt bijval van Max Verstappen tijdens de persconferentie in Hongarije als de Australiër de vraag krijgt of het wel verstandig is om na tien jaar terug te keren naar zijn ex, AlphaTauri.

Ricciardo heeft een aantal turbulente jaren in de Formule 1 achter de rug. De 34-jarige coureur vertrok eind 2018 bij Red Bull Racing omdat hij niet langer de tweede man naast Verstappen wilde zijn, om vervolgens aan de slag te gaan bij het team van Renault. Deze overstap ging gepaard met een zeer riant salaris, maar de performance van de Franse fabrieksformatie viel tegen. De man uit Perth besloot daarom al na twee seizoenen weer te vertrekken.

Turbulente jaren Ricciardo

Dit keer maakte Ricciardo de overstap naar McLaren, waar hij naast Lando Norris kwam te rijden. Bij de Britse formatie waren het echter de prestaties van de routinier zelf die tegenvielen. Halverwege het seizoen van 2022 werd daarom bekendgemaakt dat Ricciardo aan het eind van het jaar bij de renstal zou vertrekken. Zo stond de achtvoudig Grand Prix-winnaar plots langs de kant in 2023, waarna hij tekende voor de rol van derde coureur bij Red Bull Racing. Dat heeft hem geen windeieren gelegd, want Ricciardo krijgt nu de kans zichzelf te bewijzen bij AlphaTauri, waar het destijds allemaal voor hem begon. Hier neemt hij het zitje van Nyck de Vries over voor de resterende races dit jaar.

Terug naar zijn ex

Op de persconferentie in Hongarije krijgt Ricciardo van Sky Sports met een knipoog de vraag of het wel verstandig is om terug te gaan naar zijn ex, omdat dit regelmatig problemen met zich mee brengt. Het is echter Verstappen die de microfoon grijpt: "Heb je daar ervaring mee, of... Nee? Oké. Ik check het maar even", klinkt het lachend. Verstappen botste in 2022 met Sky Sports nadat de reporter, Ted Kravitz, beweerde dat hij Hamilton had beroofd van zijn achtste wereldtitel.

De interviewer vertelt blij te zijn met zijn huidige verloofde, en vraagt daarna Ricciardo of er dergelijke problemen op de loer liggen, en of hij drie redenen kan geven waarom dit het juiste moment is om terug te keren. Het antwoord is kort, maar krachtig: "Het is allemaal goed en positief", aldus Ricciardo.