Vincent Bruins

Donderdag 20 juli 2023 10:03 - Laatste update: 10:26

Viaplay gaat per direct ingrijpend reorganiseren. Dat meldde de Zweedse streamingsdienst vanochtend tijdens de presentatie van de resultaten in het tweede kwartaal. Er zit een flinke ontslagronde aan te komen en Viaplay zal onmiddellijk uit bepaalde markten stappen.

Het is al langer bekend dat de streamingsdienst kampt met financiële problemen. Viaplay verwacht niet de investeringen in nieuwe programma's nog terug te verdienen en dus moet het behoorlijk inkrimpen. Het goede nieuws voor fans van Max Verstappen die graag de Formule 1 op Viaplay willen blijven kijken, is dat Nederland één van de weinige markten is waar het entertainmentbedrijf zich nog wel op gaat focussen.

Artikel gaat verder onder video

Globale markt

Viaplay maakt een slechte periode door met een instortende beurskoers, een opgestapte topman, prijsverhogingen, bezuinigingen, klachten van klanten, geschrapte producties en bijgestelde toekomstplannen. Vorige week zouden meerdere bronnen binnen de Viaplay Group bevestigd hebben dat er een flinke ontslagronde plaatsvindt, zowel internationaal als in Nederland. Door de reorganisatie is nu aangekondigd dat inderdaad een kwart van de banen binnen het entertainmentbedrijf zullen verdwijnen. De streamingsdienst vertrekt onmiddellijk uit de Baltische staten en de toekomst in Canada, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten staat ook ter discussie. Viaplay zal alleen nog focussen op de markt in Scandinavië en Nederland.

OOK INTERESSANT: Woerts: "Alle speculaties kunnen de ijskast in, Formule 1 blijft bij Viaplay"

Aantal Nederlandse abonnees daalt

Het aantal abonnees bij Viaplay steeg hard sinds het tweede kwartaal van 2021. Tot en met het eerste kwartaal van 2023 ging het aantal abonnees in Scandinavië van drie en een kwart miljoen naar vier en driekwart miljoen. Het aantal abonnees buiten Scandinavië ging vanaf de start van de uitbreiding naar de globale markt tot en met het eerste kwartaal van 2023 richting de drie miljoen. In het tweede kwartaal van dit jaar is het aantal abonnees echter flink gedaald. In Scandinavië is Viaplay zo'n 700.000 abonnees kwijtgeraakt in slechts een paar maanden tijd en buiten Scandinavië zo'n half miljoen abonnees. Nederland zou deels verantwoordelijk zijn voor dat verlies, want Viaplay liet weten dat het aantal klanten groeide in Polen, maar daalde in Nederland. Toch heeft President-CEO Jørgen Madsen Lindemann vertrouwen in de Nederlandse markt. Naast de markt in Scandinavië wil Viaplay zich namelijk ook concentreren op "de ontwikkeling van de activiteiten in Nederland die binnenkort winstgevend zullen zijn".