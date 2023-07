De Vries reageert na ontslag bij AlphaTauri, FIA komt met statement over budgetcap 2022 | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 21:57

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer een heleboel nieuws naar buiten. Zo heeft Nyck de Vries eindelijk een reactie gegeven op het ontslag bij AlpaTauri. Ook teambaas Franz Tost heeft enkele mooie woorden over voor de voormalig Formule E-kampioen en Daniel Ricciardo kan bij zijn rentree bij AlphaTauri rekenen op nieuwe updates. Daarnaast heeft ook de FIA de beschuldigingen over de budgetcap van 2022 meegekregen en heeft Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater even met de autobond gebeld. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

De Vries laat zich uit over vertrek bij AlphaTauri: "Natuurlijk doet het pijn"

Nyck de Vries heeft op zijn gedwongen afscheid bij AlphaTauri gereageerd. De Nederlander bedankt Red Bull Racing en AlphaTauri voor de geboden kans om zijn droom uit te voeren en zal de komende tijd even wegblijven van social media. Daarnaast reageert de Nederlander op het nep-bericht dat er van hem circuleert op social media.

McLaren geïntrigeerd door ontwikkeling sidepods: "Andere teams zijn net als Pinokkio"

McLaren-teambaas Andreas Stella is van mening dat teams die zeggen dat de sidepods niet het belangrijkste onderdeel van de ontwikkeling zijn, niet helemaal de waarheid spreken. De teambaas wijst namelijk naar de race op Silverstone, waar McLaren met nieuwe sidepods rondreed en dat heeft het team geen windeieren gelegd.

FIA veegt berichten over overschrijding budgetcap 2022 van tafel: "Feitelijk onjuist'

De FIA heeft de berichten van een mogelijke budgetcapschending van drie teams ook gezien en geeft via Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater door, dat hier niets van klopt. De autobond bevestigt daarnaast dat er geen team is op dit moment die zijn boekje te buiten is gegaan in het 2022-seizoen.

AlphaTauri komt met flinke upgrades voor terugkeer Ricciardo in Hongaarse GP

De AT04 van AlphaTauri is de langzaamste auto van het veld, maar kan in Hongarije rekenen op flink wat updates. Het eerste gedeelte van het nieuwe pakket werd in Groot-Brittannië al aangebracht. Het tweede deel daarvan gaan we tijdens de Hongaarse Grand Prix zien. Daniel Ricciardo kan dus bij zijn rentree rekenen op een verbeterde wagen.

Tost gaat in op 'hele moeilijke beslissing' om De Vries weg te sturen

Daar waar Christian Horner en Helmut Marko zich al hebben uitgelaten over het vertrek van Nyck de Vries bij AlphaTauri, geeft teambaas Franz Tost ook voor het eerst zijn reactie op het vertrek van de Nederlander. Het gebrek aan voorbereidingstijd wijst hij aan als oorzaak, ook komen er een aantal circuits aan die Daniel Ricciardo simpelweg wel kent.