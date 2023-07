Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 16:49 - Laatste update: 10:25

Daar waar Christian Horner en Helmut Marko zich al hebben uitgelaten over het vertrek van Nyck de Vries bij AlphaTauri, geeft teambaas Franz Tost ook voor het eerst zijn reactie op het vertrek van de Nederlander. Het gebrek aan voorbereidingstijd wijst hij aan als oorzaak, ook komen er een aantal circuits aan die Daniel Ricciardo simpelweg wel kent.

Hoewel het tijdstip van het ontslag van De Vries wellicht wat verrassend was, was de beslissing dat uiteindelijk niet. De voormalig Formule E-kampioen kon de torenhoge verwachtingen bij het zusterteam van Red Bull Racing niet waarmaken. Toch zijn er ook stemmen die aangeven dat het gat met voormalig teamgenoot Yuki Tsunoda wel steeds kleiner aan het worden was. Horner was al geen fan van De Vries en ook Marko moest op een gegeven moment erkennen dat hij er misschien wel naast zat.

Artikel gaat verder onder video

Moeilijke beslissing

In gesprek met Formula.hu gaat Tost in op het afscheid van de Formule 2-kampioen uit 2019. "Geloof me, het was een heel, heel moeilijke beslissing, want Nyck is een fantastisch persoon met wie ik een heel goede band heb en is ook nog eens een uitstekende coureur. Hij won in de Formule Renault, won in de Formule 3, won in de Formule 2 en de Formule E", zo prijst hij de Nederlander. De Vries moest met relatief weinig voorbereidingstijd beginnen en volgens Tost is dat één van de problemen van de huidige Formule 1. "Ik moet zeggen dat de Formule 1 de laatste tijd drastisch is veranderd."

'Niet genoeg getest'

Één van die veranderingen is dat rookies simpelweg niet zoveel voorbereidingstijd hebben. "Als er een jonge coureur komt, legt hij zo'n vijfduizend kilometer af in privétests, en hoewel we ook met Nyck hebben getest, was het misschien niet zoveel als nodig was. Ook staan ​​er aan het begin van het jaar onbekende circuits op de kalender, zoals Saoedi-Arabië, Miami of Melbourne, maar er zijn ook de sprintweekenden, waarbij je maar één training hebt voordat de kwalificatie eraan komen. Het maakt het erg, erg moeilijk voor een rookie om goed te presteren."

Circuitkennis

Tijdens de races in Europa en dus op banen die De Vries kende, was het gat met Tsunoda een stuk kleiner. Uiteindelijk zal de laatste fase van de kalender zich afspelen in gebieden die weer nieuw zouden zijn voor De Vries en dat risico heeft het team ook afgewogen. "In de tweede helft van het jaar zullen er weer veel koersen zijn die Nyck niet kent en daar hebben we ook rekening mee gehouden in het beslissingsproces, want dat is een groot nadeel. Daniel Ricciardo kent de circuits en daarom hebben deze keuze gemaakt", aldus teambaas Tost.