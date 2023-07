Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 17:40 - Laatste update: 17:47

Nyck de Vries heeft op zijn gedwongen afscheid bij AlphaTauri gereageerd. De Nederlander bedankt Red Bull Racing en AlphaTauri voor de geboden kans om zijn droom uit te voeren en zal de komende tijd even wegblijven van social media.

Daniel Ricciardo zal dit weekend het zitje van de Nederlander overnemen bij AlphaTauri. Het is gevolg van het kwakkelende seizoen van De Vries bij het zusterteam van Red Bull Racing, die uiteindelijk niet Helmut Marko wist te overtuigen. De Vries heeft zich na het ontslag bij het team even afzijdig gehouden, maar reageert op Instagram dan eindelijk op zijn afscheid bij AlphaTauri.

Pijn

"Een kort berichtje van mij... Na de recente gebeurtenissen heb ik besloten om wat tijd voor mezelf te nemen, weg van de sociale media, wat ik zal blijven doen. Ik wil Red Bull en Scuderia AlphaTauri bedanken voor de kans om mijn droom waar te maken. Natuurlijk doet het pijn dat de F1-kans waar ik zo lang van droomde voortijdig is geëindigd. Maar het leven is geen bestemming, het is een reis, en soms moet je de moeilijke weg nemen om te komen waar je wilt zijn", zo stelt hij zich sportief op.

'Geniet even van wat tijd voor mezelf'

Het plotselinge afscheid heeft dan ook voor veel steunbetuigingen gezorgd: "Ik ben dankbaar voor ons bevoorrechte leven, trots op onze reis en mijn familie. Dit is gewoon weer een ervaring, we gaan verder en kijken uit naar het volgende hoofdstuk. Iedereen bedankt voor de lieve en bemoedigende berichten van de afgelopen week. Het was hartverwarmend om jullie steun te voelen." Ook De Vries heeft meegekregen dat er een reactie op social media circuleert, wat duidelijk niet van hem is. "Ik heb een aantal interessante artikelen ontvangen over dingen die ik de afgelopen week heb gezegd. Voor de duidelijkheid, ik heb niet met de media gesproken en voorlopig geniet ik van wat tijd voor mezelf."