Vincent Bruins

Woensdag 19 juli 2023 09:39 - Laatste update: 09:51

De teambaas van McLaren is ervan overtuigd dat de andere teams niet helemaal de waarheid spreken, als het gaat om de ontwikkeling van de sidepods. Andrea Stella zegt dat zijn rivalen net zo'n lange neus krijgen als Pinokkio. Andere teams claimen namelijk dat de sidepods niet het belangrijkste zijn in de ontwikkeling van de Formule 1-auto's. Mercedes gaf zelfs aan langzamer te zijn met hetzelfde sidepodconcept als Red Bull. Na een indrukwekkend resultaat in de Britse Grand Prix weet Stella echter als geen ander dat de sidepods cruciaal zijn.

McLaren ontwikkelde namelijk hetzelfde concept sidepods als Red Bull voor de wedstrijd op Silverstone. Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich op de tweede en derde positie, respectievelijk, en kwamen op de zondag als tweede en vierde over de streep. Samen sleepten ze meer punten binnen in die ene race dan in het gehele seizoen tot dan toe. De renstal uit Woking heeft dus een enorm stap gemaakt.

Lange neus

"Als er een team is dat zegt dat het bodywork en de sidepods geen effect hebben op de huidige technische reglementen, dan hebben ze zo'n lange neus als Pinokkio," zo werd Stella geciteerd door motorsport.com. "Elke aerodynamicus, van simulatie tot windtunnel en gemeten data op het circuit, weet dat de twee dingen zelfs samenwerken. Het is een extra dimensie dat deze industrie interessant maakt, omdat we zien hoeveel variatie we hebben bereikt, als we het hebben over de vorm van de sidepods en de manier waarop dit samengaat met de vloer. Nu lijkt het erop dat alle teams min of meer in dezelfde richting gaan en ik denk dat dit proces zich in de toekomst steeds meer zal voordoen."

Skirts

McLaren heeft dus sidepods in dezelfde stijl als van Red Bull ontwikkeld, echter noemt de 52-jarige Italiaan het concept niet 'downwash': "Ik zou gewoon zeggen dat het brede sidepods zijn. Ik denk dat dit eigenlijk het primaire concept is dat heel goed lijkt samen te werken met de vloer, omdat de sidepods, om het eenvoudig te houden, zich een beetje gedragen als mini-side skirts." In de eind 70-er en begin 80-er jaren, het eerste tijdperk met groundeffect, werden lange metalen balken aan de zijkant van de auto's gemonteerd om de vloer zoveel mogelijk af te sluiten van de buitenlucht om het groundeffect zo goed mogelijk te laten werken. Deze werden skirts genoemd. "Aerodynamisch gezien helpen deze brede sidepods de zuigkracht in de vloer. Je kan niet zonder dit concept, als je de zuigkracht in de vloer en de downforce op de auto wilt maximaliseren. En het is heel duidelijk dat iedereen die richting opgaat," concludeert Stella.