Vincent Bruins

Woensdag 19 juli 2023 10:27 - Laatste update: 10:40

Scuderia AlphaTauri maakt momenteel haar slechtste seizoen in de Formule 1 ooit mee. Daarom zijn upgrades voor de AT04 ook hard nodig. Nieuwe onderdelen voor de bolide stonden al maanden op de planning voor de Britse Grand Prix op Silverstone. Het eerste deel van het pakket zit nu op de auto en dat wordt gecompleteerd door het tweede deel dat voor de Grand Prix van Hongarije van aankomend weekend wordt geïntroduceerd.

Daniel Ricciardo zal in zijn allereerste wedstrijd sinds zijn terugkeer in de Formule 1 dus meteen achter het stuur van een verbeterde AlphaTauri mogen kruipen. Nyck de Vries werd ontslagen vanwege teleurstellende resultaten en de Red Bull Racing-reservecoureur vervangt de Nederlander voor de rest van het seizoen. De Hungaroring lijkt het perfecte circuit om de nieuwe upgrades, die gefocust zijn op het gebrek aan downforce in langzamere bochten, te testen.

Resultaten gewoon niet goed

Yuki Tsunoda is in ieder geval nog niet helemaal optimistisch over de upgrades: "Tot dusver zien we niet dat de resultaten echt aan het verbeteren zijn," vertelde de Japanner tegenover de aanwezige media op Silverstone. "Het ziet er niet goed uit. De resultaten zijn gewoon niet goed tot nu toe." Tsunoda en De Vries werden dan ook eenzaam zestiende en zeventiende in de Britse Grand Prix. Hopelijk voor Tsunoda en zijn nieuwe teamgenoot Ricciardo komen die verbeteringen wel met het tweede deel van het upgradepakket. AlphaTauri heeft ten eerste de voorrand van de vloer verhoogd om de verdeling van de lucht tussen de ondervloer en de lucht die langs de zijkanten de auto verlaat, te maximaliseren. Het luchtdrukverschil tussen de buitenkant en de ondervloer bepaalt namelijk de downforce van de vloer.

Downforce en groundeffect

Om dat luchtdrukverschil verder te maximaliseren heeft AlphaTauri ook de ingang van de tunnels in de vloer aangepast evenals wat vleugeltjes om de lucht beter te leiden. De renstal uit Faenza hoopt hiermee de vloerrand beter af te dichten, waardoor er meer downforce wordt gegenereerd met het welbekende groundeffect. Daarnaast is ook het bodywork aan de bovenzijde van de achterkant verbreed voor een betere luchtstroom in de bochten. De verbreding verhoogt de statische druk, waardoor het beter bestand is tegen turbulentie. In samenwerking met de vloer moet dat de AT04 wat efficiënter in de langzamere bochten en voorspelbaarder maken. Ook heeft AlphaTauri een nieuwe achtervleugel en diffuser ontwikkeld.