Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 19:51 - Laatste update: 19:56

De FIA heeft de berichten van een mogelijke budgetcapschending van drie teams ook gezien en geeft via Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater door, dat hier niets van klopt. De autobond bevestigt daarnaast dat er geen team is op dit moment die zijn boekje te buiten is gegaan in het 2022-seizoen.

Onlangs melde Italiaanse tak van Motorsport.com dat drie teams zich niet aan de gestelde limiet van 140 miljoen dollar hebben gehouden. Toch wordt over het aantal teams nog getwijfeld, want Auto Motor und Sport melde juist dat het om twee renstallen zou gaan. De FIA is op dit moment bezig met de afronding van de budgetcap van vorig jaar en eind juli zou naar verwachting de resultaten hiervan naar buiten komen.

Feitelijk onjuist

Slater heeft na de berichten even getelefoneerd met de FIA: "Ik heb hierover contact opgenomen met de FIA en ze waren vrij duidelijk in hun antwoord. Ze zeiden: 'de berichten zijn feitelijk onjuist.'" Momenteel is de autobond bezig met het uitzoeken van het uitgavenpatroon van de teams en dat kan nog even duren. "De FIA is op nog bezig met het proces en binnen enkele weken wordt dit afgerond. Daarna komt er nog een periode waarin het wordt beoordeeld en daarna wordt het gefinaliseerd.' Er is geen deadline doorgegeven aan de teams, waarop zij hun certificering kunnen verwachten."

Dochterondernemingen

Er waren ook berichten dat enkele teams gebruik maakten van dochterondernemingen om hun eigen ontwikkeling uit te besteden, maar ook dat spreekt de FIA tegen. "Er is geen vertraging (door dit soort praktijken). Ook zijn de geruchten over mogelijke overschrijdingen op dit moment ongegrond."