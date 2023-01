Jan Bolscher

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere vervelend nieuws over Michael Bleekemolen. De 73-jarige coureur is volgens Grand Prix Radio opgenomen in een ziekenhuis waar hij volgens de website goed wordt verzorg, na een botsing met een snowboarder op een skipiste. Verder heeft het circuit van Imola een boete ontvangen na een bezoekje van Max Verstappen en heeft Guenther Steiner uitgelegd waarom hij Nico Hülkenberg heeft verkozen over Daniel Ricciardo. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Michael Bleekemolen in het ziekenhuis na botsing op skipiste

Michael Bleekemolen is gewond geraakt na een botsing op een skipiste, zo meldde Grand prix Radio afgelopen zaterdag. De voormalig Formule 1-coureur werd tijdens een afdaling geraakt door een snowboarder, zo wordt geschreven: "De botsing heeft gezorgd voor vier gebroken ribben, een doorboorde long en waarschijnlijk is ook zijn schouder gebroken", leest het. "Ook raakte Bleekemolen sr. een ruim half uur buiten bewustzijn en is hij per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis." Grand Prix Radio, het station waar Olav Mol verslag doet, meldt dat dit bericht met toestemming van de familie naar buiten is gebracht. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Boete voor circuit van Imola

Max Verstappen verreed afgelopen oktober tijdens een filmdag voor Red Bull Racing een aantal ronden op het circuit van Imola in de RB9, de auto uit 2013. Hierbij bleek het toegestane geluidslimiet echter te zijn overschreden, wat het circuit op een boete van 500 euro is komen te staan: "Op 12 oktober kwam Red Bull aanzetten met een auto die wat ouder is dan de huidige en de grens werd overschreden. We hebben het hier over slechts een paar rondjes", vertelt wethouder Elena Penazzi onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Alpine zet vraagtekens bij engine freeze

Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing hebben naar verluidt allemaal extra vermogen gevonden in hun power units voor aankomend seizoen. Alpine vindt dit opmerkelijk omdat er sinds een jaar een engine freeze van kracht is, waardoor er alleen aan de betrouwbaarheid van de motor gewerkt mag worden. Bruno Famin, uitvoerend directeur bij de Franse fabrieksformatie, denkt dat het onduidelijk is waar de grens ligt: "Wat is nou een puur, echt betrouwbaarheidsprobleem?," vraagt hij zich hardop af tegenover The Race. "Natuurlijk schuilt achter een betrouwbaarheidsprobleem vaak een mogelijke winst in prestaties, maar de grens is niet altijd even duidelijk." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Petrov wil Rusland terug laten keren

Voormalig Formule 1-coureur Vitaly Petrov is van mening dat men niet langer bang moet zijn en Rusland terug moet laten keren in de wereldwijde sporttop. Ook hoopt de Rus dat jong talent hierdoor niet besluit de handdoek in de ring te gooien: "Ik beschouw geen enkele titel of kampioen als geldig zolang Rusland niet meedoet", vertelt hij tegenover Sport-Express. "We moeten niet meer bang zijn en Rusland terug laten keren naar de wereldsport. Iedereen moet voor zichzelf beslissen, maar voor mij is dit onacceptabel." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Steiner legt keuze voor Hülkenberg uit

Het Formule 1-team van Haas zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen toen werd aangekondigd dat Mick Schumacher werd vervangen door Nico Hülkenberg, ondanks dat de Duitser al drie jaar geen stoeltje meer had en Daniel Ricciardo contractloos rondliep. Teambaas Guenther Steiner legt zijn beslissing uit: "Ricciardo heeft het afgelopen jaar duidelijk niet goed gepresteerd, anders had hij volgend jaar nog wel bij McLaren gezeten", aldus de Italiaan tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat we dat moeten meewegen. Ik snap nog steeds niet hoe dat kan, want ik denk dat hij een hele goede coureur is." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

