Zondag 22 januari 2023 16:20 - Laatste update: 16:39

Michael Bleekemolen is gewond geraakt na een botsing op een skipiste, zo meldt Grand prix Radio op zaterdag. De 73-jarige coureur zou verzorgd worden in een ziekenhuis in Oostenrijk.

De voormalig Formule 1-coureur werd tijdens een afdaling geraakt door een snowboarder, zo wordt geschreven: "De botsing heeft gezorgd voor vier gebroken ribben, een doorboorde long en waarschijnlijk is ook zijn schouder gebroken", leest het. "Ook raakte Bleekemolen sr. een ruim half uur buiten bewustzijn en is hij per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis." Ondanks de pijnstilling, zou hij nog altijd erg veel pijn hebben. Grand Prix Radio, het station waar Olav Mol verslag doet, meldt dat dit bericht met toestemming van de familie naar buiten is gebracht.

Carriere in een notendop

Bleekemolen won in 1976 de Nederlandse Formule Ford, waarna hij vervolgens de overstap naar de Formule 1 wilde maken bij het team van March. Tijdens zijn enige opwachting - de Grand Prix van Nederland - wist hij zich echter niet te kwalificeren. In 1978 nam hij deel aan vier Formule 1-weekenden voor het team van ATC om vervolgens drie relatief succesvolle seizoenen in de Formule 3 te verrijden. Hierna maakte Bleekemolen de overstap naar de toerwagens waarin hij tot de dag van vandaag met zijn eigen raceteam Team Bleekemolen actief is.

