Afgelopen oktober reed Max Verstappen in een Red Bull RB9 op Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari voor een filmdag van de Oostenrijkse renstal. Nu blijkt het geluidslimiet te zijn overschreden en dus zal het circuit dat gastheer is van de Grand Prix van Emilia-Romagna, een boete moeten betalen.

Slechts drie dagen nadat Verstappen zijn tweede Formule 1-wereldtitel pakte in de Grand Prix van Japan, mocht hij plaatsnemen achter het stuur van de RB9-bolide voor een filmdag van Red Bull Racing. De succesvolle auto uit 2013 heeft een 2,4 liter V8 die heel wat meer herrie produceert dan de V6 turbo-hybride power units van tegenwoordig. De geluidsoverlastsensoren gingen af op de Italiaanse baan en dus krijgt het circuit een boete van €500.

Penazzi

Elena Penazzi is de wethouder van het circuit en ook van toerisme en dienstverlening van Imola. "Het Red Bull-evenement was de enige keer dat de geluidslimiet op het circuit werd overgeschreden afgelopen jaar," vertelde zij tegenover Corriere Dello Sport. "Voor de rest bleven we altijd binnen de grens, ondanks dat we ontzettend veel evenementen hebben gehad. Op 12 oktober kwam Red Bull aanzetten met een auto die wat ouder is dan de huidige en de grens werd overschreden. We hebben het hier over slechts een paar rondjes."

