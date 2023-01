Vincent Bruins

Zondag 22 januari 2023 10:37

Ferrari, Mercedes en Red Bull hebben naar verluidt allemaal extra vermogen gevonden in hun power units voor aankomend seizoen. Alpine vindt dit maar verdacht, omdat er al een jaar lang een engine freeze van kracht is. De Franse renstal denkt niet dat het duidelijk is waar de grens ligt.

Al vond Alpine het proces van aanvragen van teams aan de FIA om bepaalde onderdelen van de power units te verbeteren, wel transparant, toch blijft het onduidelijk wat een echt betrouwbaarheidsprobleem is. Het team van Pierre Gasly en Esteban Ocon vraagt zich dan ook af of de andere teams beweren een betrouwbaarheidsprobleem op te lossen, terwijl ze eigenlijk de prestaties van de motoren ermee verbeteren.

Artikel gaat verder onder video

Puur en echt probleem

"Wat is nou een puur, echt betrouwbaarheidsprobleem?" antwoordde Bruno Famin, de uitvoerend directeur van Alpine, tegenover The Race op de vraag of hij zich zorgen maakte over dat wijzigingen niet aan motoren werden aangebracht om betrouwbaarheidsproblemen op te lossen, maar om de regel te omzeilen voor betere prestaties. "Natuurlijk schuilt achter een betrouwbaarheidsprobleem vaak een mogelijke winst in prestaties. De grens is niet altijd even duidelijk. Als je een probleem met de waterpomp hebt, zoals wij dat hadden in 2022, is het vrij duidelijk dat het gaat om een echt betrouwbaarheidsprobleem en [qua prestaties] valt er niets te winnen bij het hebben van een betere of andere waterpomp."

OOK INTERESSANT: 'Ferrari heeft dertig pk extra gevonden, Honda en Mercedes hebben het nakijken'

Tolerant

"Als het nodig is om het materiaal van [bijvoorbeeld] de zuigerveren te veranderen, prima, je kunt iets sterkers hebben om ook meer prestaties eruit te krijgen," ging de Fransman verder. Zuigerveren zorgen voor de afdichting tussen de zuiger en cilinder en ook voor de olieregulering en warmteoverdracht binnen de motor. "Waar is de limiet? Het is niet duidelijk. Het proces in 2022 met de FIA en de andere PU-fabrikanten was redelijk goed, het was transparant, tenminste omdat iedereen op de hoogte was van de verzoeken en dit is goed. Het is goed beheerd door de FIA. Maar nu verwacht ik dat de FIA in de toekomst sterker zal moeten zijn. Ze zijn vrij tolerant geweest in 2022."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)