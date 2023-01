Remy Ramjiawan

Woensdag 18 januari 2023

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft Ferrari een flinke stap gezet met haar motoren voor het 2023-seizoen. De power unit zou volgens het medium aankomend seizoen over dertig pk extra beschikken. Ook Mercedes en Honda hebben extra vermogen gevonden, maar hebben minder grote stappen gezet, dan hun rivaal uit Italië.

In de koningsklasse is de zogeheten 'engine freeze' van kracht. De motorfabrikanten mogen officieel niet meer aan de prestaties van de krachtbronnen werken. Wel is het werken aan de betrouwbaarheid toegestaan en juist hier zou Ferrari een flinke slag hebben geslagen. Daar waar de Italianen zo'n dertig pk extra zouden hebben gevonden, zouden Mercedes en Honda blijven steken op enkele pk's extra.

Betrouwbaarheid

Alle motorleveranciers zijn achter de schermen met de betrouwbaarheid van de power units bezig, in de hoop er meer prestaties uit te kunnen halen. In de jacht op tijdwinst zou Mercedes vooral hebben gewerkt aan het verminderen van de mechanische wrijvingen van de onderdelen. Samen met partner Petronas zou het team zo'n zestien pk hebben gevonden.

Honda beschikte het afgelopen jaar al over een enorm krachtige motor en heeft voor het aankomende seizoen minder extra vermogen gevonden, dan de concurrentie. De Japanners zouden zich hebben gericht op de pompen van de krachtbron. Daarnaast wilde het team de verspilling van energie tegengaan en uiteindelijk zal de power unit van Honda, volgend seizoen beschikken over zo'n tien pk extra.

