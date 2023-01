Jan Bolscher

Zondag 22 januari 2023 15:28

Voormalig Formule 1-coureur Vitaly Petrov is van mening dat men niet langer bang moet zijn en Rusland terug moet laten keren in de wereldwijde sporttop. Ook hoopt hij dat jong talent de handdoek niet in de ring gooit door dit "isolement."

Meerdere takken van sport op professioneel niveau hebben na de inval van Rusland in Oekraïne begin 2022 besloten dat Russische atleten niet langer deel mogen nemen aan bepaalde kampioenschappen. De Formule 1 volgde dit voorbeeld niet, maar legde Russische coureurs wel tal van voorwaarden op waar aan moet worden voldaan. Daarnaast is de Grand Prix van Rusland van de kalender gehaald en heeft het team van Haas voor de start van het 2022-seizoen de banden met de Russische coureur Nikita Mazepin en de Russische hoofdsponsor UralKali verbroken.

Artikel gaat verder onder video

Niet meer bang zijn

Petrov maakte in 2010 zijn debuut in de Formule 1 als eerste Russische coureur uit de geschiedenis van de sport. Na twee jaar werd hij ontslagen bij het team van Renault, waarna hij nog één seizoen in dienst van Caterham reed. Hij vindt de maatregelen vanuit de sport veel te ver gaan: "Ik beschouw geen enkele titel of kampioen als geldig zolang Rusland niet meedoet", vertelt hij tegenover Sport-Express. "We moeten niet meer bang zijn en Rusland terug laten keren naar de wereldsport. Iedereen moet voor zichzelf beslissen, maar voor mij is dit onacceptabel."

Blijven geloven

De 38-jarige coureur vervolgt: "Het is triest dat het nu zo gaat in de autosport. Als de beste coureurs ter wereld ook in Rusland strijden, zal dat het niveau wereldwijd verbeteren." Volgens Petrov is het belangrijk dat jonge sporters de handdoek niet in de ring gooien vanwege het isolement: "Het zal niet eeuwig duren. Ik heb mijn hele leven in de Formule 1 willen rijden en jonge mensen willen dat nu ook. Ze moeten geduld hebben. Blijf trainen en blijf geloven, zodat we allemaal voorbereid zijn als er een kans komt om terug te keren."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)