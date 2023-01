Jan Bolscher

Zondag 22 januari 2023 18:12

Het Formule 1-team van Haas zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen toen werd aangekondigd dat Mick Schumacher werd vervangen door Nico Hülkenberg, ondanks dat de Duitser al drie jaar geen stoeltje meer had en Daniel Ricciardo contractloos rondliep. Teambaas Guenther Steiner legt zijn beslissing uit.

Schumacher leek lange tijd af te stevenen op een derde seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas, maar na een maandenlange periode van speculatie werd vlak voor de Grand Prix van Abu Dhabi bekend dat het contract van de 23-jarige Duitser niet werd verlengd. De Amerikaanse renstal koos met het oog op de ontwikkeling van de auto voor ervaring, en besloot daarom Hülkenberg terug te halen na een sabbatical van drie seizoenen. Hij vormt samen met Kevin Magnussen de line-up voor het aankomende Formule 1-seizoen bij Haas.

Artikel gaat verder onder video

Sabbatical

De beslissing om Schumacher te vervangen was gezien zijn moeizame seizoen voor velen te volgen, maar de beslissing om Hülkenberg in zijn plaats te zetten zorgde toch voor opgetrokken wenkbrauwen. De 35-jarige Duitser had in 2019 voor het laatst een vast stoeltje en is sindsdien op een aantal relatief succesvolle invalbeurten voor Aston Martin na niet meer in actie gekomen op het hoogste niveau. Dit terwijl achtvoudig racewinnaar Daniel Ricciardo ook tot de mogelijkheden behoorde, nadat zijn contract bij McLaren vroegtijdig werd beëindigd.

Niet goed gepresteerd

In gesprek met Motorsport.com legt Steiner uit waarom hij toch voor Hülkenberg heeft gekozen: "Ricciardo heeft het afgelopen jaar duidelijk niet goed gepresteerd, anders had hij volgend jaar nog wel bij McLaren gezeten", aldus de Italiaan. "Ik denk dat we dat moeten meewegen. Ik snap nog steeds niet hoe dat kan, want ik denk dat hij een hele goede coureur is." Volgens Steiner zou hij een risico hebben genomen als hij voor Ricciardo was gegaan, omdat de vraag zou zijn geweest of de Australiër nog weer op zijn oude niveau kan komen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)