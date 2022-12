Red Bull deelt sneertje uit richting Mercedes, 'Ferrari neemt horde FIA' | GPFans Recap

Lars Leeftink

Maandag 26 december 2022 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd steeds meer duidelijk hoe de F1-coureurs van afgelopen seizoen de feestdagen zijn doorgekomen en met wie ze het gevierd hebben, heeft de manager van Max Verstappen wat meer informatie gegeven over de onderhandelingen met Red Bull Racing eerder dit seizoen en waren er geruchten dat Ferrari een belangrijke stap heeft gezet richting het seizoen 2023. Dit is de GPFans Recap van 26 december.

'Ferrari neemt belangrijke horde en slaagt voor crashtest FIA richting 2023'

Het seizoen 2022 ligt al een tijdje achter ons en 2023 komt met de dag dichterbij, en bij Ferrari is er richting het nieuwe seizoen volgens de geruchten al een belangrijke stap gezet.

Marko licht contractverlenging Verstappen toe: "Van alle kanten kritiek"

Max Verstappen ligt in ieder geval tot 2028 vast bij het team van Red Bull Racing en de Nederlander valt dus in ieder geval tot dat jaar te bewonderen bij het Oostenrijkse topteam. Helmut Marko blikt terug op de tijd dat hij de Limburgse coureur probeerde vast te leggen.

Manager Verstappen over lang contract Max: "Deal was vrij makkelijk gesloten"

Raymond Vermeulen, sinds 2012 manager van Max Verstappen, heeft wat inzicht gegeven in de onderhandelingen begin 2022 tussen Verstappen en Red Bull Racing. Verstappen zou na zijn eerste kampioenschap een contract bij het team tekenen dat tot eind 2028 loopt. Het langste huidige contract in de Formule 1.

Red Bull sneert met bijzonder kerstplaatje op subtiele wijze naar concurrentie

Red Bull Racing heeft op een subtiele wijze gehakt gemaakt van de concurrentie met een kerstmis-post op social media. Op de cartoon vallen onder meer een Mercedes en Ferrari te zien in een doos met 'ongewenste spullen'.

In beeld: dit is hoe, waar en met wie de F1-coureurs kerst vieren

Net zoals iedereen hebben de 1-coureurs afgelopen weekend (en maandag) Kerst gevierd. De coureurs zitten vol in hun winterstop voordat de voorbereidingen op het seizoen 2023 gaan beginnen.